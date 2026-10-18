اراک- خبرنگار کیهان:

بازرسی کل استان مرکزی از تشکیل ۲۷۵ پرونده نظارتی و رسیدگی به چهار هزار و ۸۸ شکایت مردمی در این استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: در همین راستا، ورود نظارتی بازرسی به قرارداد محوطه‌سازی نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر، هزینه هر مترمربع را از حدود

۳۲ میلیون ریال به ۲۳ میلیون ریال کاهش داد و ۳۷۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی به نفع متقاضیان به همراه داشت.

محمدحسین افضلی در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: در شهر جدید امیرکبیر، با افرادی که مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شده بودند نیز برخورد شد. پرونده این افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا قرار دارد و وجوه برده‌شده به شرکت بازگردانده شده است.

افضلی درباره نظارت بر حوزه بهداشت و درمان نیز گفت: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی کمبودهای دارویی و تجهیزاتی، دستور تجهیز ۱۳ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر که به دلیل نبود امکانات بلااستفاده مانده بودند، صادر شد. همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، کمبود آمبولانس در شهرستان‌های محلات و فراهان با تخصیص یک دستگاه آمبولانس به هر شهرستان برطرف شد.

وی درباره وضعیت سازه‌های شهری، از جمله پل بسیج اراک، بیان کرد: پرونده‌های مربوط به ابنیه شهری در مرحله تحقیقات کارشناسی قرار دارند و دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند برای تمامی پل‌های سطح شهر شناسنامه فنی تشکیل دهند تا از تخریب زودهنگام و تحمیل هزینه‌های ناشی از بوروکراسی اداری و محدودیت‌های بودجه‌ای به مردم جلوگیری شود.

افضلی در بخش دیگری از سخنان خود از پرونده تخلف در یکی از دستگاه‌های دولتی استان خبر داد و گفت: از مجموع سه میلیون دلار وجهی که به‌صورت غیرقانونی تحصیل شده بود، تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به صندوق دولت بازگشته است. بیش از ۷۰۰ هزار دلار از این مبلغ به‌صورت نقدی کشف و تحویل داده شد و مابقی نیز از طریق توقیف املاک و خودروهای لوکس متهم مسترد شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۷۵ پرونده بازرسی در استان مرکزی تشکیل شد، افزود: از این تعداد، ۲۳۹ فقره مربوط به بازرسی‌های موردی و استانی بوده است.

وی ادامه داد: ۱۲ فقره از این پرونده‌ها به تشکیل پرونده کیفری در مراجع قضایی منجر شد و ۲۱ پرونده نیز مربوط به تخلفات اداری است. برای سایر موارد نیز گزارش‌های اصلاحی همراه با پیشنهادهای الزام‌آور به دستگاه‌های اجرایی صادر شده است.

افضلی با اشاره به اینکه بیشترین میزان شکایت‌های دریافتی در سامانه بازرسی کل مربوط به شهرداری‌ها و دانشگاه علوم پزشکی است، گفت: این حجم از شکایت‌ها به دلیل وسعت و تنوع خدمات‌رسانی این دو نهاد به مردم است و بازرسی کل با حساسیت ویژه بر نحوه ارائه خدمات در این بخش‌ها نظارت دارد.