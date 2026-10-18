شیراز- خبرنگار کیهان:

حسینعلی امیری، استاندار فارس، در یازدهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان فارس که با حضور حسین جابری انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای اطلاع‌رسانی استان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای این شورا گفت: کار خبر و اطلاع‌رسانی زمان و ساعت مشخصی ندارد و زحمات اهالی رسانه همواره شایسته تقدیر است، اما در یک ماه گذشته با توجه به برگزاری رویدادهای فشرده از جمله نمایشگاه‌ها، برنامه‌های گردشگری، مانور صلابت زاگرس و برنامه‌های فرهنگی، بار سنگینی بر دوش این شورا قرار داشت که با همدلی به ثمر نشست.

استاندار فارس با اشاره به حساسیت بسیار بالای خود در زمینه نگارش و بازتاب اخبار گفت: وسواس در انتخاب واژگان و حتی کاربرد دقیق نشانه‌های نگارشی در متن خبر، به دلیل جایگاه حساس اطلاع‌رسانی است؛ چرا که یک خطای کوچک می‌تواند پیام اصلی را تغییر دهد و این دقت نظر باید در تمام ارکان رسانه‌ای استان حاکم باشد.

وی با یادآوری شرایط حساس دوران جنگ و مواجهه با پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه گفت: در مقاطع بحرانی، رسانه‌های معاند با برنامه‌ریزی هدفمند وارد میدان شدند و ضرورت داشت که ما نیز آرایشی منسجم به خود بگیریم؛ خوشبختانه شکل‌گیری قرارگاه رسانه‌ای در استان فارس و هماهنگی دستگاه‌های متولی توانست تصویر روشن و دقیقی از رویدادها مخابره کند و این انسجام رسانه‌ای جلوه‌ای عینی از مفهوم هم‌افزایی و وفاق بود.

امیری آموزش مستمر را نیاز حیاتی کارشناسان روابط‌عمومی و خبرنگاران دانست و گفت: روابط عمومی دستگاه‌ها و اصحاب رسانه هیچ‌گاه نباید خود را از دانش‌افزایی و یادگیری بی‌نیاز ببینند؛ از سوی دیگر به‌کارگیری نیروهای خلاق، مستعد و اهل ایده، مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده حوزه ارتباطات کشور به شمار می‌رود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان بر ضرورت عبور از روش‌های کهنه و قدیمی در پیام‌رسانی تأکید کرد و افزود: برخی رسانه‌ها پیام را مستقیم و عریان منتقل می‌کنند که اثربخشی پایینی دارد، در حالی که رقبای رسانه‌ای از ظرافت‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و هنرهای گرافیکی برای اقناع مخاطب بهره می‌برند؛ بنابراین رسانه‌های داخلی نیز باید به سوی خلق آثار عمیق، هنرمندانه و دقیق حرکت کنند تا اعتماد عمومی پایدار بماند.

وی کیفیت محتوا را شرط ماندگاری رسانه خواند و افزود: اگر مخاطب ببیند فرآورده خبری از اصالت، وزن معنایی و نگارش شیوا برخوردار نیست، ارتباط خود را با آن رسانه قطع می‌کند؛ از این رو تولید محتوای وزین و برخوردار از زبان فاخر باید همواره مبنای عمل و حرکت فعالان رسانه‌ای باشد.

امیری به تنوع فرهنگی، زبانی و قومی جامعه ایران اشاره کرد و گفت: وسعت سرزمینی و گوناگونی اقوام، مذاهب و دیدگاه‌ها نه‌تنها نقطه ضعف نیست، بلکه برگ برنده‌ای در حوزه امنیت ملی کشور است؛ بنابراین پیام‌های رسانه‌ای ما نیز باید متناسب با این سلایق گوناگون تدوین شوند تا با همه افراد جامعه ارتباط برقرار کند.

در این جلسه جابری انصاری، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، شیراز را تجلی‌گاه اصالت ایرانی و اسلامی برشمرد و گفت: حضور شخصیتی در تراز ملی مانند حسینعلی امیری در مسند استانداری فارس، بالاترین فرصت برای استان است تا با بهره‌گیری از این ظرفیت، بسترهای پیشرفت بیش از پیش فراهم شود.

حسین جابری انصاری، مدیرعامل ایرنا، شیراز را تجلی‌گاه اصالت ایرانی-اسلامی خواند و با اشاره به تغییر پارادایم رسانه از پیوست طرح‌ها به متن تحولات، به آسیب‌شناسی رسانه‌های رسمی پرداخت.

وی تکیه صرف بر تبلیغ مستقیم و تکرار کلیشه‌ها را ناکارآمد دانست و سه رویکرد کلان ایرنا شامل احیای جایگاه خبرگزاری ملی، تولیدات حرفه‌ای و توسعه شبکه تصویر و همچنین راهبردهای چهارگانه این خبرگزاری شامل توجه به پیرامون و فراتر از تهران بودن، عبور از سیاست‌زدگی مفرط، تعلق رسانه به همه ملت و توجه به مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تشریح کرد. وی همچنین تفکیک وظایف روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان مواد خام خبری از رسانه‌ها با عملیات حرفه‌ای را ضروری برشمرد.

در این نشست که با حضور محسن پاپری زارعی مدیرکل مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اعضای شورای اطلاع‌رسانی همراه بود، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دبیر شورا، جمشید رضایی معاون این اداره کل، حسن دهقان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، سجاد خسروانیان، مدیر خبرگزاری ایرنا در استان فارس، امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس، سید سبحان تقوی و محمد محسنی و حجت‌الاسلام عرفان ابراهیمی نماینده سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام یونس رضایی از شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه اطلاع‌رسانی پرداختند.

در این جلسه همچنین استراتژی و دستورالعمل رسانه‌ای مدیریت مصرف انرژی در فارس در ۹ بند نیز تصویب و مقرر شد به‌عنوان یکی از مصوبات اصلی جلسه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا زمینه فرهنگ‌سازی مناسب در بخش مصرف بهینه انرژی در استان فراهم آید.