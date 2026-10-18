اراک- خبرنگار کیهان:

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با تأکید بر ضرورت توجه به دوام و پایداری روسازی راه‌ها گفت: موفقیت پروژه‌های راه‌سازی صرفاً با پیشرفت فیزیکی یا میزان آسفالت مصرف‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه حفظ کیفیت و عملکرد راه در سال‌های پس از بهره‌برداری، معیار اصلی ارزیابی این پروژه‌هاست.

حسین جهانیان در نخستین همایش تخصصی قیر، آسفالت و ماشین‌آلات منطقه مرکزی کشور در اراک، با بیان اینکه دوام روسازی تنها به انتخاب نوع قیر یا مسائل فنی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: توجه به این موضوع، راهبردی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی، افزایش بهره‌وری منابع عمومی و کاهش هزینه‌های بلندمدت نگهداری راه‌هاست. وی افزود: تصمیم‌گیری درباره نوع و مشخصات روسازی باید متناسب با شرایط اقلیمی، تغییرات دمایی و میزان بارهای ترافیکی هر مسیر انجام شود تا زیرساخت‌های جاده‌ای از دوام و عملکرد مطلوب برخوردار باشند. معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، مسئولیت پیمانکاران در حفظ کیفیت پروژه‌ها تا پایان عملیات اجرایی را مهم دانست و گفت: مطالعات کریدورهای اصلی کشور که در مراحل پایانی قرار دارد، فرصت مناسبی برای اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در زمینه نگهداری و ارتقای عملکرد شبکه راه‌های کشور فراهم می‌کند. جهانیان همچنین بر ضرورت یکپارچه‌سازی اطلاعات پروژه‌ها، نتایج آزمایشگاهی و ارزیابی‌های دوره‌ای تأکید کرد و افزود: پیوند این داده‌ها می‌تواند تجربه‌های اجرایی را به دانش کاربردی تبدیل کند و از تصمیم‌گیری‌های پراکنده در حوزه نگهداری راه‌ها جلوگیری کند. وی با اشاره به نقش مجموعه‌های فعال در زنجیره تولید و اجرای روسازی تصریح کرد: دستیابی به دوام مطلوب راه‌ها مستلزم همکاری و هم‌افزایی مشاوران، پیمانکاران، تولیدکنندگان قیر، آزمایشگاه‌ها و مراکز علمی است. در این میان، صنعت قیر علاوه بر تولید محصولات باکیفیت، باید پشتیبانی تخصصی خود را نیز تقویت کند. جهانیان در پایان خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد در ارزیابی پروژه‌های راه‌سازی، از تمرکز صرف بر پیشرفت فیزیکی، میزان آسفالت‌ریزی و زمان تحویل به توجه به پایداری و عملکرد روسازی در سال‌های پس از بهره‌برداری، ضرورتی اساسی برای صیانت از سرمایه‌های ملی و کاهش هزینه‌های نگهداری شبکه راه‌هاست.