طرح امارات و اسرائیل برای کنترل بر امنیت و نفت عراق لو رفت

سرویس خارجی-

منبع امنیتی بلندپایه عراقی از جزئیات نقشه خطرناک و محرمانه امارات با همکاری رژیم صهیونیستی علیه این کشور خبر داد.

روابط امارات و رژیم آپارتاید اسرائیل در سال‌های اخیر از یک عادی‌سازی ظاهری فراتر رفته و به سطح یک شراکت امنیتی-اقتصادی عمیق و هماهنگ تبدیل شده است. از امضای پیمان ابراهیم تا امروز، ابوظبی و تل‌آویو شبکه‌ای از همکاری‌های نظامی، جاسوسی، فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کرده‌اند که هدفش گسترش نفوذ در نقاط استراتژیک منطقه است. امارات با سابقه دخالت‌های مخرب و آشکار در یمن، لیبی و سودان، و رژیم آپارتاید اسرائیل با کارنامه طولانی خرابکاری، ترور و مداخله در کشورهای عربی، اکنون در یک محور واحد عمل می‌کنند، محوری که امنیت و منابع حیاتی همسایگان را هدف گرفته و با پوشش شرکت‌های امنیتی و مشاوره‌ای، ردپای خود را پنهان می‌سازد.

این شراکت نه تنها بر پایه منافع مشترک اقتصادی، بلکه بر اساس یک استراتژی مشترک برای تضعیف استقلال کشورهای منطقه شکل گرفته است. امارات با تزریق منابع مالی و ایجاد شبکه‌های مزدور و مشاوران خارجی، و اسرائیل با ارائه فناوری‌های پیشرفته جاسوسی و نظامی، دست به دست هم داده‌اند تا نفوذ خود را در حوزه‌های حساس گسترش دهند. نتیجه این هم‌پیمانی، افزایش تنش‌ها، بی‌ثباتی و تهدید مستقیم علیه حاکمیت ملی کشورهای اسلامی و عربی بوده و نشان می‌دهد که ادعای «صلح و ثبات» تنها پوششی برای طرح‌های سلطه‌جویانه و غارتگرانه است.

باز هم برنامه‌های مخرب

به گزارش مهر، یک منبع امنیتی بلندپایه در گفت‌وگو با المعلومه تأکید کرد امارات نقشه بسیار خطرناک و محرمانه‌ای را برای به دست گرفتن کنترل بخش امنیت و نفت عراق به راه انداخته و طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات به صورت مستقیم بر این توطئه‌چینی از طریق حمایت مالی و اداره شبکه عملیاتی فرامرزی با هدف جذب مزدوران خارجی به نفع اتاق عملیات مشترک با رژیم صهیونیستی نظارت دارد. بر اساس این گزارش، امارات با تزریق صدها میلیون دلار از برنامه آموزشی نظامی فشرده در پادگان‌های لیبی حمایت مالی می‌کند. این عملیات‌ها در پایگاه شماره ۱۷ نزدیک بنغازی و یک پایگاه سری در جنوب شرق این کشور نزدیک مرزهای مشترک با سودان انجام می‌شود.

منبع مذکور اضافه کرد: «امارات به دنبال جذب مزدوران نظامی و افسران بازنشسته آمریکایی، آفریقایی، انگلیسی و کلمبیایی تحت پوشش مشاوران لجستیکی و کارشناسان مدیریت بحران است تا از طریق قرارداد با شرکت‌های امنیتی دبی وارد بخش انرژی عراق شوند. این عناصر عملا وارد تأسیسات نفتی و میادین مهم انرژی عراق در بصره و بغداد شده‌اند آن‌ها از سامانه‌های دیجیتالی پیشرفته و تجهیزات راداری به عنوان چشم‌های جاسوسی پنهان استفاده می‌کنند. از این سامانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات، مسیر حرکت پهپادها و موشک‌ها و انتقال آن‌ها به اتاق عملیات مشترک با رژیم صهیونیستی در استان دهوک استفاده می‌شود.