شهرک‌نشینان صهیونیست این بار به خودروی حامل هیئت اروپایی در کرانه باختری حمله و برخی از آن‌ها را کتک زدند! امری که فقط از دست صهیونیست‌ها بر می‌آید.

همزمان با تشدید خشونت‌ها علیه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی، گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست به خودروهای حامل دیپلمات‌های اروپایی در نزدیکی روستای مسیحی‌نشین «طیبه» در کرانه باختری حمله کردند؛ حمله‌ای که علاوه‌بر تخریب اموال دیپلماتیک، به ضرب‌وشتم شهردار یک شهر فرانسوی و اعتراض رسمی مقام‌های اروپایی انجامید. همزمان، گزارش‌ها از ادامه حملات شهرک‌نشینان به کشاورزان فلسطینی، آتش‌زدن باغ‌های زیتون و تداوم کشتار غیرنظامیان در نوار غزه حکایت دارد.

منابع محلی نیز تایید کردند دست‌کم هفت شهرک‌نشین نقاب‌دار صهیونیست خودروهای حامل دیپلمات‌هایی از فرانسه، بلژیک و لهستان در نزدیکی روستای طیبه در کرانه باختری اشغالی را محاصره کردند. مهاجمان از سرنشینان مدارک شناسایی خواستند، شیشه خودروی متعلق به کنسولگری بلژیک را شکستند و به «برنار بودوکس»، شهردار شهر فرانسوی «اولنوا-ایمری» که در این هیئت حضور داشت، حمله کردند. سرکنسول بلژیک در امور فلسطین، دیپلمات‌های فرانسوی و لهستانی و نمایندگانی از جامعه کاتولیک نیز در میان افراد حاضر در این هیئت بودند که مورد حمله شهرک‌نشینان قرار گرفتند. این حمله واکنش تند مقامات فرانسوی و بلژیکی را به دنبال داشت. «ژان‌نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه از کابینه رژیم صهیونیستی خواست عاملان حمله به شهردار فرانسوی را بازداشت کند. وی همچنین خواستار پایان فوری خشونت‌های مجرمانه و تضمین امنیت غیرنظامیان فلسطینی شد. در مقابل، «گیدئون ساعر»، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد سفر این هیئت اروپایی به روستای طیبه با ارتش این رژیم هماهنگ نشده بود. سخنگوی اتحادیه اروپا با محکوم کردن حمله شهرک‌نشینان به هیئت اروپایی، خواستار مقابله رژیم صهیونیستی با توحش آنها شد.

توحش علیه کشاورزان

حمله به هیئت اروپایی تنها توحش صهیونیست‌ها طی روزهای اخیر در کرانه باختری نیست. شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان صهیونیست به حومه روستای «المغیر» در شمال شرق رام‌الله حمله کردند. در جنوب نابلس نیز شهرک‌نشینان به کشاورزان فلسطینی تعرض کردند و محصول برداشت‌ شده زیتون آنان را به سرقت بردند. کمیسیون مقابله با شهرک‌سازی صهیونیست‌ها اعلام کرد ۴۰ مورد حمله و تخلف از سوی نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان علیه کشاورزان فلسطینی، زمین‌های کشاورزی و محصولات آنان را ثبت کرده است. مجموع این گزارش‌ها از فشار فزاینده بر کشاورزان فلسطینی و تعرض به منابع معیشتی آنان حکایت دارد؛ حملاتی که علاوه‌بر تهدید امنیت جانی ساکنان، زمین‌های کشاورزی و محصولات آنها را نیز هدف قرار می‌دهد.

غزه؛ افزایش شمار قربانیان

همزمان با تشدید حملات در کرانه باختری، نوار غزه همچنان صحنه کشتار و ویرانی است. منابع بیمارستانی اعلام کردند از بامداد دیروز دست‌کم پنج فلسطینی از جمله دو کودک در حملات نظامیان صهیونیست در نقاط مختلف غزه کشته شده‌اند. ۱۱ نفر دیگر نیز در این حملات زخمی شده‌اند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی در این باریکه از اکتبر ۲۰۲۳ (مهرماه 1402) به ۷۴ هزار و ۴۷۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۵۱۷ نفر رسیده است.

همچنین از زمان استقرار آتش‌بس ادعایی در اکتبر ۲۰۲۴ (یکسال پیش تاکنون) یک‌هزار و ۵۱۷ فلسطینی به شهادت رسیده و پنج‌ هزار و ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند. تاکنون پیکر ۸۳۹ نفر نیز از زیر آوار خارج شده است. در همین حال، مراسم تشییع پیکر ۷۵ فلسطینی که اجساد آنان به تازگی از زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده در محله «الدرج» در شهر غزه خارج شده بود، در غزه برگزار شد. برآورد می‌شود که پیکر حدود هشت ‌هزار شهید فلسطینی همچنان زیر آوارها مانده است.

بودجه رفاهی برای جنگ!

از سوی دیگر خبر رسیده، در شرایطی که حملات علیه فلسطینیان ادامه دارد، کابینه رژیم صهیونیستی درصدد تصویب دور تازه‌ای از کاهش بودجه‌های عمومی برای تامین هزینه‌های نظامی است. کابینه نتانیاهو در نظر دارد 2 میلیارد و 600 میلیون شِکِل، معادل حدود ۸۰۰ میلیون دلار از بودجه وزارتخانه‌های مختلف را کاهش داده و آن را صرف تامین خرید تسلیحات نظامی کند. این پیشنهاد تنها چند روز پس از دور قبلی کاهش بودجه صهیونیست‌ها مطرح شده است که طی آن یک میلیارد شِکِل برای تامین هزینه خرید ۱۲ فروند بالگرد تهاجمی آپاچی در نظر گرفته شده بود. این تصمیم، در صورت تصویب و اجرا، به معنای انتقال بخشی از منابع عمومی از حوزه‌هایی چون آموزش، سلامت و رفاه به تامین هزینه‌های جنگ خواهد بود؛ اقدامی که نشان می‌‎دهد صهیونیست‌ها به شدت در باتلاق جنگ‌های مختلف در منطقه فرو رفته‌اند. کسری بودجه نظامی رژیم صهیونیستی درحالی رخ می‌دهد که آمریکا به تنهائی بخش اعظمی از تسلیحات نظامی لازم برای نسل‌کشی فلسطینیان را در اختیار این رژیم قرار می‌دهد. علاوه‌بر 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک سالانه نظامی آمریکا به تل‌آویو، واشنگتن از زمان جنگ غزه میلیاردها دلار کمک نظامی اضافی به این رژیم اختصاص داده است.