سرویس خارجی-

آشوب‌های گسترده این روزهای فرانسه (که در تجاوز آمریکا به ایران مشارکت داشت) و تظاهرات گسترده‌تر مردمِ تحت فشار اقتصادیِ آمریکا با شعار «نه به ترامپ» نشان می‌دهد، آتش جنگ افروزان علیه ایران دامن خود این کشور‌ها را گرفته است.

ترامپ امیدوار بود با جنگ، تحریم، محاصره و فشار اقتصادی مردم ایران را به خیابان کشانده و جمهوری اسلامی را سرنگون کند اما ترکش‌های غالبا اقتصادیِ این جنگ از تنگه هرمز و... کمانه کرده و حالا آتش آن دامن جنگ افروزان را گرفته و آمریکا و فرانسه را در آشوب و هرج و مرج فرو برده است. این روزها، هم آمریکا و هم فرانسه و کم و بیش سایر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا که در جنگ علیه ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا همکاری کرده بودند در دامن تظاهرات، آشوب و هرج و مرج رفته‌اند. در مورد آمریکا چندی پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده داده بود که اقتصاد ایران دو هفته پس از اعمال فشار حداکثری اقتصادی فرو بپاشد اما حالا این خود اقتصاد آمریکاست که زیر فشار جنگ با ایران وضعیت بحرانی به خود گرفته است.

در میانه جنگ، بدهی‌های آمریکا از مرز 40 تریلیون دلار گذشته و برآورد جدید اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس» هم نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران طی هشت ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حماقت نظامی واشنگتن در منطقه، بیش از آنکه امنیت بیاورد، برای خود آمریکایی‌ها گران تمام شده است. گزارش قطره چکانی پنتاگون از افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان جنگ، نابودی ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا، نابودی اعتبار هژمونی آمریکا، نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و خسارت‌های ده‌ها میلیارد دلاری به این پایگاه‌ها را هم به لیست شکست‌های قبلی آمریکا در مقابل ایران اضافه کنید.

نه به پادشاه در سراسر آمریکا

در حالی که ترامپ منتظر بود در ایران به دلیل فشار حداکثری اقتصادی مردم علیه نظام جمهوری اسلامی به خیابان‌ها بریزند اما روز شنبه این مردم آمریکا بودند که علیه ترامپ در سرتاسر آمریکا به پا خاستند. به گزارش ‌ای بی‌سی نیوز، هزاران معترض روز شنبه در مرکز شهر لس‌آنجلس و چندین شهر دیگر آمریکا در تجمعات موسوم به «نه به پادشاه» شرکت کردند و علیه سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، برخوردهای اداره مهاجرت و آنچه تهدید حقوق رأی‌دهندگان و گرایش‌های اقتدارگرایانه دولت توصیف کردند، شعار دادند.

در جریان تجمعات اعتراضی، سیاست خارجی دولت ترامپ، به‌ویژه جنگ علیه ایران، نیز با انتقاد معترضان روبه‌رو شد. گزارش شبکه فرانس ۲۴ از تجمعات در شهر آتلانتا حاکی است که برخی شرکت‌کنندگان، علاوه‌بر سیاست‌های مهاجرتی و مسائل داخلی، مخالفت خود را با جنگ ایران و هزینه‌های آن برای مردم آمریکا ابراز کردند.یکی از معترضان به نام مرلین با اشاره به تصویری نمادین از ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در قالب عروسک‌های تودرتوی روسی، گفت سیاست خارجی یکی از مهم‌ترین موضوعات انتخابات پیش رو است. او تأکید کرد: «من کاملاً مخالف جنگ در ایران هستم.» مارک اسپایوی، یکی دیگر از معترضان، نیز با انتقاد از جنگ آمریکا علیه ایران گفت از اینکه منابع مالیات‌دهندگان آمریکایی صرف ورود به یک جنگ خارجی می‌شود، خشمگین است. او با اشاره به افزایش قیمت‌ها و تورم در آمریکا، جنگ را درگیری‌ای توصیف کرد که برخلاف وعده‌های اولیه دولت، پایان روشنی برای آن دیده نمی‌شود.اسپایوی گفت: «تمام پولی که به‌عنوان مالیات به دولت می‌دهیم، صرف ورود به یک جنگ خارجی می‌شود.» او با اشاره به طولانی‌شدن درگیری افزود که جنگ قرار بود تنها چند هفته طول بکشد، اما بیش از هشت ماه از آغاز آن گذشته و هنوز پایانی برای آن قابل مشاهده نیست. به نوشته فرانس 24 این اظهارات نشان می‌دهد که در کنار اعتراض به سیاست‌های داخلی دولت ترامپ، هزینه‌های اقتصادی و انسانی جنگ ایران نیز به یکی از محورهای انتقاد مخالفان رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده است.

جنگ شهری در فرانسه

در فرانسه نیز جنگ ایران دامن ماکرون یکی از حامیان اصلی جنگ را گرفته است. اعتراضات در فرانسه ‌شنبه (25 مهر) رسماً به درگیری و جنگ شهری معترضان با پلیس و نیروهای امنیتی تبدیل شد؛ جنبشی که جرقه اولیه آن از نارضایتی اولیه دانش‌آموزان از کمبود معلم و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی شروع شد به ‌تدریج گسترش یافت و به جنبشی سراسری علیه نابرابری و سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ماکرون تبدیل شد. البته دامنه این آشوب‌ها تنها به فرانسه محدود نماند و موجی از اعتراضات مشابه با الگوبرداری آشکار از جنبش پاریس به کشورهایی چون ایتالیا، بلژیک و آلمان هم سرایت کرده است روندی که تحلیلگران غربی آن را نشانه‌ای از بحران فراگیر نسل جوان در قاره سبز و هشداری جدی برای کل ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کنند.

خبرگزاری فرانسه و شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» در این باره نوشته‌اند شهرهای مختلف فرانسه در جریان تظاهرات سراسری روز شنبه ۱۷ اکتبر -روزی که در تقویم بین‌المللی با عنوان «روز مبارزه با فقر» نام‌گذاری شده و در حافظه تاریخی این کشور نماد سرکوب اعتراضات مردمی است-علیه موج فزاینده تورم و گرانی، بن‌بست اقتصادی و سیاست‌های دولت امانوئل ماکرون، به صحنه درگیری‌های شدید خیابانی تبدیل شد؛ حوادثی که نشان داد با وجود استقرار گسترده نیروهای ضدشورش و به‌کارگیری تدابیر شدید امنیتی، حاکمیت عملاً در مهار دامنه خشم عمومی ناتوان مانده و کنترل خیابان‌ها در پاریس، مارسی، لیون و ده‌ها شهر دیگر برای ساعت‌ها از دست پلیس خارج شد. به نوشته رویترز جنبشی که در فرانسه با محوریت دانش‌آموزان و دانشجویان آغاز شده بود، به اعتراضاتی سراسری گسترش یافته است و به یکی از شدیدترین موج‌های خشونت خیابانی این کشور طی دهه‌های اخیر است. بر اساس گزارش فرانس 24 این خیزش که ائتلافی از جوانان، کارگران، کادرهای درمان و طبقات محروم حاشیه‌نشین را به میدان آورده، حامل پیامی صریح بود: پایان دادن به مدل نئولیبرالی چهل‌ساله حاکم بر پاریس و هزینه‌های اقتصادی دولت در بحران‌های خارجی.

وزارت کشور فرانسه تعداد معترضان در روز شنبه را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود اما خبرگزاری فرانسه اعلام کرد دست کم 800هزار نفر در اعتراضات سراسری فرانسه شرکت کردند.بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان فرانسوی با سنگ و شیشه و میله آهنی به جان پلیس این کشور افتادند، ده‌ها خودرو را در شهرهای مختلف فرانسه به آتش کشیدند. در شهرهای مهم فرانسه همچنین تعداد زیادی از ساختمان‌های متعلق به دستگاه قضائی فرانسه، ساختمان‌های شهرداری و دیگر نهادهای عمومی به آتش کشیده شدند. آشوبگران همچنین به شمار زیادی از خودروهای پلیس حمله کردند، برخی تصاویر از غارت گاوصندوق فروشگاه‌ها و توزیع پول آنها میان معترضان حکایت دارد. معترضان همچنین سنگفرش‌های خیابان‌ها را خرد کردند و برای درگیری با پلیس به کار گرفتند.در این تظاهرات ساختمان تاریخی شهرداری شهر لیموژ به آتش کشیده و تخریب شد. در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، چندین گروه معترض با سر دادن شعار «این انقلاب است، ما باستیل (نماد استبداد سلطنتی که تسخیر آن در ۱۷۸۹ آغازگر انقلاب فرانسه و اراده مردم شد) را پس می‌گیریم» به ساختمان شهرداری در بندرگاه یورش بردند. شهردار مارسی با انتقاد علنی و تحقیرآمیز الیزه، پایتخت را متهم کرد که شهر را با حضور تنها یک گروهان پلیس، عملاً در برابر ۸ هزار معترض خشمگین رها کرده است. به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های فرانسوی در لیون نیز دفتر گردشگری کاملاً طعمه حریق شد و مقرها و مراکز پلیس در برست، مارسی و استانداری بوردو با پرتاب مواد محترقه و سنگ هدف حمله قرار گرفتند. در قلب پایتخت، تظاهرکنندگان با مهار کردن نیروهای امنیتی، پایه مجسمه تاریخی «میدان جمهوری» را تخریب و آن را نماد شورش علیه پلیس کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی همزمان با شکست خطوط امنیتی، برندهای مصرفی و غول‌های تجاری غرب و نماد امپریالیسم اقتصادی آمریکا-از اپل استور و سفورا گرفته تا نایکی، مک‌دونالد و کارفور-در ده‌ها شهر هدف تاراج جوانانی قرار گرفتند که از تبعیض ساختاری و عدم تطابق دستمزدها با تورم به ستوه آمده‌اند. کارفرمایان و رهبران کارتل‌های اقتصادی فرانسه با صدور بیانیه‌های سراسیمه و هشدار‌آمیز، از زیان‌های غیرقابل جبران سخن گفته و سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، خود ناچار شد به بار مالی «بسیار سنگین» این شورش‌ها بر اقتصاد بحران‌زده این کشور اذعان کند.

تصاویر منتشر شده از پلاکاردها و دست نوشته‌های معترضان به خوبی تنوع مطالبات مردمی را نشان می‌دهد روی برخی از این پلاکاردها نوشته شده بود:« در فرانسه به ازای هر ۳۵ دانش‌آموز، یک معلم و به ازای هر دانش‌آموز، ۳۵ پلیس ضدشورش وجود دارد»، «پلیس فرانسه قرار بود از ما محافظت کنید؛ نه اینکه ما را کتک بزنید!»، «ماکرون؛ با تمام وجود ازت متنفرم»،«بافت فرانسه متشکل از مهاجرین است»،«تنها جایی که می‌تونم کار پیدا کنم، در روبلاکس یک پلتفرم بازی آنلاین است.» روی یک نازل سوخت نیز نوشته شده بود:ما داریم شما را می‌دوشیم.

بازداشت 1800 معترض

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در پی اعتراض‌های سراسری فرانسه به هزینه‌های زندگی و وقوع درگیری، آتش‌سوزی و غارت، بیش از ۱۸۰۰ نفر بازداشت و بیش از ۵۰۰ نیروی پلیس و آتش‌نشانی زخمی شدند. به گزارش مهر به نقل از آناتولی در پاریس هم یک معترض در بلوار ماژنت جان باخت. پلیس مدعی شد این فرد دچار ایست قلبی ‌تنفسی شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP) و رسانه فرانسوی تی‌اف‌وان، یک معترض ۱۷ ساله نیز در جریان تظاهرات شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر سن‌اتین فرانسه، دست راست خود را بر اثر انفجار یک نارنجک از دست داد. نیروهای پلیس فرانسه همچنین در جریان اعتراضات در شهر مون‌پلیه، یک خبرنگار را با شلیک گلوله پلاستیکی (LBD) هدف قرار دادند در تولوز هم اصابت مستقیم تجهیزات ضدشورش به کاروان اتحادیه کارگری، مجروحیت شدید و بستری شدن چهار فعال زن کارگری را در پی داشت. طی روزهای گذشته نیز خشونت پلیس اعتراضات زیادی را در داخل فرانسه و همچنین نهادهای بین‌المللی برانگیخته است.