پایگاه خبری عبری زبان «وای نت» در گزارشی اعلام کرد که اکثر انتقادات و حتی کاریکاتورهای منتشر شده علیه «الهام علی‌اف» درباره ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان حول محور وابستگی و همکاری وی با اسرائیل است.

به نوشته این پایگاه اطلاع‌رسانی صهیونیستی، در سایه ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، کارزار اینترنتی‌ به راه افتاده که الهام علی‌اف را دشمن اسلام و حامی رژیم اسرائیل معرفی می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که طرف‌هایی از ترکیه، ایران و روسیه پشت این کارزار قرار دارند. به گزارش تسنیم به نقل از «وای نت» قانون حجاب موضوعی داخلی در جمهوری آذربایجان است؛ اما طی روزهای اخیر، نظریه‌هایی در اینترنت مطرح شده‌اند که بر اساس آنها، روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل از جمله دلایلی بوده که مقام‌های جمهوری آذربایجان را به تصویب قانونی در این زمینه سوق داده است. همزمان، علی‌اف به‌گونه‌ای به تصویر کشیده شده است که گویی دستورات نتانیاهو، را اجرا می‌کند.