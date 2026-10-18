در پی آتش‌سوزی در پایگاه نیرو‌های مسلح کانادا در وین‌رایت، دست‌کم هفت نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی گلوبال‌نیوز، به گفته چندین منبع نظامی، در پی انفجار و آتش‌سوزی در پایگاه نظامی وین‌رایت کانادا، دست‌کم هفت نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند. راشاتودی نیز در گزارشی از انفجار در پایگاه نظامی کانادا در آلبرتا، تصویر منتشر کرد. دیوید مک‌گینتی وزیر دفاع ملی کانادا، شنبه‌شب هنگامی که به تلفات گسترده در پایگاه نظامی در مرکز آلبرتا اشاره کرد، گفت: من نمی‌توانم چنین حادثه‌ای را در خاطرات اخیر به یاد بیاورم. این یک وضع بسیار بسیار فعال و حساس است. منابع متعدد نیرو‌های مسلح کانادا به گلوبال‌نیوز گفتند که حدود ساعت ۴ بعدازظهر به وقت گرینویچ، در تمرینی آموزشی یک گلوله جنگی به خط لوله گاز یا چاه گاز در این پایگاه اصابت کرد و باعث انفجار شد. سپس آتش‌سوزی آغاز و گسترش یافت و باد‌های تند با سرعت تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت به آن دامن زدند، به طوری که بخش بزرگی از آلبرتا روز شنبه تحت هشدار باد قرار گرفت. پایگاه هوایی وین‌رایت یکی از شلوغ‌ترین پایگاه‌های آموزش نظامی کانادا است که بیشتر برای آموزش سربازان و آماده‌سازی واحد‌ها برای عملیات رزمی استفاده می‌شود.

همچنین این پایگاه محل مرکز آموزش مانور کانادا است که واحد‌های نظامی را برای عملیات مشترک در شرایط واقعی میدان نبرد آماده می‌کند و مرکز آموزش لشکر سوم کانادا که آموزش‌های اولیه پیاده‌نظام را ارائه می‌دهد.