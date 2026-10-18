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کد خبر: ۳۴۰۲۳۹
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
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هند

۱۲ کشته در برخورد کامیون با زائران یک معبد

در پی برخورد یک کامیون با تعدادی از زائران در نزدیکی معبدی در ایالت «مادیا پرادش» در مرکز هند، دست‌کم ۱۲ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا،‌ پلیس اعلام کرد در این حادثه که در شهر «گوالیور» رخ داد، یک کامیون باری در جاده‌ای شیب‌دار کنترل خود را از دست داد و با دیوار بیرونی و دروازه معبد «شیتلا ماتا» برخورد کرد. پلیس افزود: ۳۹ نفر به بیمارستان منتقل شدند و ۱۲ نفر از آنان بر اثر شدت جراحات وارده جان‌باختند. 

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