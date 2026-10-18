هیچ کد تأییدی را در «شاد» ارسال نکنید

کاربران پیام‌رسان «شاد» مراقب درخواست‌های مشکوک برای دریافت کد تأیید حساب کاربری باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، کلاهبرداران ممکن است با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و معرفی خود با عناوینی مانند مدیر پرورشی، مسئول مدرسه یا یکی از افراد آشنا، درخواست ارسال «کد تأیید» کنند. این افراد گاهی با ایجاد احساس فوریت، نگرانی یا اضطرار، تلاش می‌کنند کاربر را به ارسال سریع کد وادار کنند.

چرا نباید کد تأیید شاد را در اختیار دیگران گذاشت؟

کدهای تأیید برای احراز هویت و ورود به حساب کاربری استفاده می‌شوند. در اختیار گذاشتن این کدها برای افراد دیگر می‌تواند زمینه دسترسی غیرمجاز به حساب را فراهم کند؛ به همین دلیل، حتی اگر درخواست از طرف فردی آشنا یا با عنوانی معتبر مطرح شود، نباید کد تأیید را برای او ارسال کرد.

چگونه از حساب کاربری خود محافظت کنیم؟

برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، کاربران شاد باید چند نکته را رعایت کنند:

- کد تأیید را ارسال نکنید: کدهای ورود و تأیید حساب کاربری را در اختیار دیگران قرار ندهید.

- هویت درخواست‌کننده را بررسی کنید: اگر فردی با عنوان مدیر، مسئول مدرسه یا شخصی آشنا درخواست کد کرد، از طریق تماس تلفنی و مسیری مستقل هویت او را بررسی کنید.

- فریب عجله و نگرانی را نخورید: درخواست فوری برای ارسال کد می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای فریب کاربر باشد.

- به نام و عنوان افراد اعتماد نکنید: آشنا بودن نام یا عنوان فرستنده، به‌تنهایی اصالت درخواست را ثابت نمی‌کند.

در نهایت، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به حساب شاد، خودداری از ارسال کد تأیید برای دیگران و بررسی هویت درخواست‌کننده پیش از هرگونه اقدام است.