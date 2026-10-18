۹ هزار تن کنجاله سویا آماده عرضه به بازار شد

به موجب دستورات ریاست قوه قضائیه، کل محموله‌های کنجاله سویای موجود در انبار‌ها و واگن‌های منطقه لجستیک بندر خشک تهران، به وزن تقریبی ۹ هزار تن، تخلیه و در انبار‌های عرضه به بازار جای گرفت.

به گزارش خبرگزاری میزان، به فاصله چند روز پس از بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، از یکی از بنادر خشک استراتژیک کشور واقع در تهران و بررسی موضوع چند هزار تن کنجاله سویا تخلیه نشده و دستورات مشخص قاضی‌القضات برای رفع این مشکل، گمرک کشور، از تخلیه این محموله از کالا‌های اساسی و آماده‌بودن آن برای عرضه به بازار خبر داد.

طبق گفته «قهرمانی» مدیرکل گمرک، به موجب دستورات ریاست قوه قضائیه و پیگیری‌های دادستانی تهران، در راستای تسریع در روند ترخیص کالا‌های اساسی و تنظیم بازار، کل محموله‌های کنجاله سویای موجود در انبار‌ها و واگن‌های منطقه لجستیک بندر خشک تهران، به وزن تقریبی ۹ هزار تن، تخلیه و در انبار‌های اختصاصی جهت عرضه به بازار جای گرفت. شایان ذکر است، یکی از موضوعاتی که در جریان بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از بندر خشک استراتژیک جنوب تهران، مورد توجه قرار گرفت، مبحث واردات و تخلیه مقادیر معتنابهی کنجاله سویا به‌عنوان یکی از کالا‌های اساسی و استراتژیک بود. طبق اعلام مسئولان ذی‌ربط، حدود ۹ هزار تن کنجاله سویا توسط شرکتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شده که از این مقدار سه هزار تن هنوز تخلیه نشده بود و هزینه دموراژ آن، به‌صورت روزانه پرداخت می‌شد.

مسئول گمرگ مربوطه مدعی بود که شرکت واردکننده به سبب عدم ارائه اظهارنامه، نتوانسته محموله مذکور را تخلیه کند و در مقابل، نماینده شرکت واردکننده نیز از عدم ارائه مجوز‌های مربوطه توسط مراجع صالحه و فقدان فضای کافی در بندر خشکِ مورد بازدید، گلایه کرد و این موارد را از جمله دلایل عدم تخلیه محموله عنوان کرد.

رئیس قوه قضائیه، پس از استماع سخنان مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه، خطاب به دادستان تهران دستور داد که نسبت به این مقوله، ورودی جدی و آسیب‌شناسانه داشته باشد.

اکنون، طبق گفته مدیرکل گمرک، به موجب پیگیری‌های قوه قضائیه، این محموله از کالا‌های اساسی، از گمرک تخلیه و آماده عرضه به بازار است.