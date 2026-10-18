# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

محاسبات الهی

محمدحسین چاوشی: «اگه قرار بود جمهوری اسلامی سرنگون بشه؛ بعد از ۸ سال دفاع‌مقدس و فتنه ۷۸ و ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ و ۴۰۱ و دی‌ماه ۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه رمضان، سرنگون میشد! ‌به قول رهبر شهید: دشمنان ایران، محاسبات الهی رو دست‌کم گرفتن…»

روسیاهی کودتاگران دی‌ماه

انتشار تصاویری از باز کردن راه برای عبور خودروهای آتش‌نشان و امدادی در جریان اعتراضات فرانسه و مقایسه آن با حمله و تخریب وحشیانه خودروهای امدادی در جریان اغتشاشات دی‌ماه در ایران، بازتاب زیادی در بین کاربران فضای مجازی داشت.

موسوی: «معترضان ولی به‌جای آتش‌زدن ماشین آتش‌نشانی، راه رو براش باز می‌کنن تا به مأموریتش برسه! یاد معترضای مظلوم ۱۸ و ۱۹ دی افتادم که ماشین‌های امدادی که هیچ حتی آدم هم زنده‌زنده می‌سوزوندن....»

فردوس: «جالبه ببینید در اعتراضات فرانسه مردم راه رو برای خودروهای امدادی باز می‌کنن اما در اغتشاشات دی‌ماه وحوش سطلی ۲۲۲ آمبولانس و ۵۰ ماشین آتش‌نشانی رو آتش زدن! بعد جالبه الان براندازا دارن به فرانسوی‌ها میگن اینا چپی و اسلام‌گرا و مهاجرهای وحشی هستند.»

پس چی شد؟

وحید اشتری: «مکرون: «در جمهوری ما، هیچ جایی برای خشونت نیست. ‌کسانی که شکستند، به فرمانداری‌ها و مغازه‌ها حمله کردند و تا شهرداری‌های ما را غارت کردند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و به‌شدت مجازات خواهند شد!» اوه اوه اوه! فرانسه عجب بزن بزنی شد! دو سه روز گذشته همه‌جا را به آتش کشیدند، مکرون هم امروز عجیب و غریب ادامه یافتن اعتراضات را تهدید کرد. اینجا که مهد دموکراسی است، و تغییر از طریق صندوق رأی و انتخابات خیلی راحت است، پس این‌همه خشونت مردم در اعتراضات چه توجیهی دارد؟ اینترنشنالی که اعتراض رادیکال را تبلیغ کند که وجود ندارد، قدرت خارجی که مردم را به آشوب و براندازی تحریک کرده باشد که نیست، گروه‌های تجزیه‌طلب که اسلحه توزیع کرده باشند که وجود ندارند، پس چرا مردم اینقدر رادیکال‌اند؟ چرا به خانه برنمی‌گردند تا در انتخابات بعدی با جوهری کردن انگشت‌شان همه ریل‌های فرانسه را به سیاست‌هایی که می‌خواهند هدایت کنند؟»

تصاویری با معانی متناقض

سلمان معمار با انتشار تصاویری از اعتراضات فرانسه نوشت: «این صحنه‌ها در خاورمیانه یعنی مردم ناراضی‌اند، کل حکومت باید برود و هرچه سریع‌تر کشور به غربی‌ها تحویل شود، اما همین صحنه‌ها در خود غرب یعنی اتفاق کوچولو داخلی و سوءتفاهم و هیجان.

ایرانی باغیرت

این تصویر از تماشاگران ایرانی در سالن برگزاری مسابقات کشتی امیدهای جهان در آمریکا مورد توجه کاربران قرار گرفت.

مظلومیت جمهوری اسلامی

کاربری نوشت: «شاید جمهوری اسلامی یکی از معدود نظام‌هایی در جهان باشد که غالباً مخالفانش از نظر اقتصادی وضعیت بهتری از حامیانش دارند.»