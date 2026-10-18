کاروان جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا رژه رفت.

مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، دیروز (یکشنبه) در ورزشگاه میزوهو شهر ناگویا برگزار شد. در این مراسم کاروان ایران نیز حضور داشت و با پرچم‌داری روح‌الله رستمی رژه رفت.

کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها با حضور ۱۶۶ ورزشکار و با نام «جان‌فدای ایران قوی» شرکت کرده است. پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا دوم آبان در ناگویا برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در ۱۵ رشته ورزشی برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن به مصاف حریفان خواهند رفت. البته مسابقات برخی رشته‌ها از روز جمعه آغاز شده و نمایندگان کشورمان نیز به میدان رفته‌اند.