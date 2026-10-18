بازی ملوان - تراکتور لغو شد

دیدار ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز در هفته نهم لیگ برتر به‌لیل شعارهای تند تماشاگران و خودداری بازیکنان تراکتور از حضور در زمین برگزار نشد تا سرنوشت این مسابقه به تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سپرده شود.

در سایر دیدارها، خیبر و صنعت نفت به پیروزی رسیدند، چادرملو، ذوب‌آهن را شکست داد و سپاهان برابر شمس‌آذر متوقف شد.

تراکتور به زمین برنگشت

دیدار ملوان و تراکتور در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی، با وجود حضور بازیکنان دو تیم در زمین، آغاز نشد. شعارهای تند علیه تراکتور و به‌ویژه شجاع خلیل‌زاده، اعتراض اعضای تیم تبریزی را به‌دنبال داشت و تلاش‌های جواد نکونام، مازیار زارع و عوامل اجرایی برای حل مشکل بی‌نتیجه ماند.

با گذشت بیش از ۳۰ دقیقه از زمان مقرر، بازیکنان تراکتور حاضر به بازگشت به زمین نشدند و مسابقه عملاً لغو شد. محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ، نیز اعلام کرد پس از دریافت گزارش رسمی داور و ناظر مسابقه، پرونده به کمیته انضباطی ارجاع می‌شود تا درباره سرنوشت این دیدار تصمیم‌گیری شود.

پیروزی خیبر و چادرملو

خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۲ بر یک استقلال خوزستان را شکست داد و با کسب دومین برد فصل، به رتبه نهم جدول صعود کرد. حمید حاجی‌آقایی و امیرحسین فارسی برای خیبر گل زدند و عارف رستمی تک‌گل استقلال خوزستان را به ثمر رساند. استقلال خوزستان با ۶ امتیاز همچنان در رتبه هفدهم باقی ماند.

در اصفهان نیز ذوب‌آهن در نخستین مسابقه با هدایت محمد ربیعی، ۲ بر یک مغلوب چادرملو اردکان شد. عقیل عنافچه و محمدطاها طباطبایی برای تیم میهمان گلزنی کردند و محمود قائدرحمتی تنها گل ذوب‌آهن را به ثمر رساند تا بحران نتایج این تیم ادامه پیدا کند.

نخستین برد صنعت نفت؛ توقف سپاهان

صنعت نفت آبادان با نتیجه ۲ بر یک آلومینیوم اراک را شکست داد و نخستین پیروزی فصل خود را با هدایت سیروس پورموسوی جشن گرفت. علی طاهران و محمدحسین فلاح گل‌های آبادانی‌ها را زدند و امیر نوری تنها گل آلومینیوم را به ثمر رساند. همچنین سپاهان در قزوین برابر شمس‌آذر به تساوی بدون گل رسید. اخراج آریا یوسفی در دقیقه ۳۲، کار شاگردان محرم نویدکیا را دشوار کرد؛ هرچند سپاهان با وجود ۱۰نفره شدن، فرصت‌هایی برای گلزنی داشت.

روز دوم از هفته نهم بازی‌های لیگ برتر در کنار نتایج مهم جدولی، با لغو جنجالی مسابقه ملوان و تراکتور پیگیری شد؛ دیداری که تعیین تکلیف آن اکنون در انتظار رأی کمیته انضباطی است. ضمن اینکه نتیجه دیدار دیشب فولاد خوزستان با نساجی مازندران به چاپ روزنامه نرسید.