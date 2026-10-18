سرویس ورزشی-

تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در پنج وزن نخست مسابقات جهانی دو طلا و سه برنز کسب کرد.

دیدارهای رده‌بندی و فینال روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد دیروز یکشنبه در پنج وزن ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا، برگزار شد و نمایندگان کشورمان صاحب ۵ مدال طلا و برنز شدند. در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۱۲ بر صفر ویزن‌هانت از رومانی را شکست داد و به مدال برنز رسید. در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرمپور در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۱۰ بر صفر یون مارکو از مولداوی را شکست داد و به مدال برنز دست پیدا کرد. در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار هم در مسابقه رده‌بندی با نتیجه ۶ بر صفر میهال‌چان از مولداوی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ بورل جونیور از جامائیکا را مغلوب کرد و به یک‌چهارم نهایی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. رحمانی در این مرحله مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ ارسلان باگایف از روسیه را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک‌چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه‌نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از آذربایجان گذشت و فینالیست شد. محمدنژاد در این مرحله مقابل آبرامیشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت و دومین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

محمدنژاد پس از کسب مدال طلای رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان گفت: خدا را شکر همه این‌ها لطف خداست. خوشحالم که توانستم در این مسابقات چهار کشتی خوب بگیرم، قهرمان شوم و مدال سال گذشته‌ام را تکرار کنم. این مدال را به مردم عزیز کشورم که در این مدت سختی‌های زیادی کشیده‌اند و همچنین دانش‌آموزان بی‌گناهی که به شهادت رسیدند، تقدیم می‌کنم. امیدوارم این مدال دل مردم عزیز کشورم را شاد کند و حتی برای یک لحظه و یک ثانیه، لبخند را به لب‌هایشان بیاورد.

مبین باخت، سه آزادکار راهی فینال شدند

علاوه بر برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال ۵ وزن نخست، بامداد دیروز مرحله مقدماتی روز دوم رقابت‌ها در پنج وزن ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم برگزار شد. در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی یحیی‌پور پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هاروتیونیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۸ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریفی از ترکیه، یحیی‌پور حذف شد. در وزن ۶۵ کیلوگرم، اهورا خاطری پس از استراحت دور نخست در مرحله بعد با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ آلایدار از قزاقستان را مغلوب کرد و به یک‌چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۲ رستم‌بکوف از ازبکستان را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. خاطری در این مرحله مقابل الدار احمدالدینوف از روسیه با نتیجه ۹ بر ۸ به پیروزی رسید و سومین فینالیست ایران در این مسابقات لقب گرفت. وی برای کسب مدال طلا با اوگینو از ژاپن پیکار خواهد کرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۶ بر ۱ توپراک از ترکیه را شکست داد و راهی یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۶ علیف از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه‌نهایی رسید. الهی در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر در مقابل اوگینو از ژاپن به برتری رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی مقابل ماگومد التمیروف از روسیه مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ یاپراک از ترکیه را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر دکلن بلای از ایرلند را مغلوب کرد و به یک‌چهارم نهایی رسید. یوسفی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۱ از سد پاپیکیان ارمنستان گذشت و راهی نیمه‌نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ چاندرموهان از هند را مغلوب کرد و پنجمین فینالیست کشتی آزاد ایران لقب گرفت. یوسفی در دیدار پایانی مقابل سعید سعیدولوف از روسیه مصاف خواهد داد. در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر علیف از آذربایجان را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۵ پویونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به یک‌چهارم نهایی رسید. عظیمی در این مرحله مقابل گیداک از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۱ به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. وی در این مرحله مقابل طاهر خانیف از روسیه با نتیجه ۱۴ بر ۹ شکست خورد و راهی رده‌بندی شد.