پروازهای مسقط‌- تهران از سر گرفته شد

پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی «سلام‌ایر» عمان در مسیر مسقط- تهران- مسقط، پس از ماه‌ها وقفه، از ۲۵ مهر از سرگرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ماه‌ها وقفه، پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی سلام‌ایر عمان در مسیر مسقط‌- تهران‌- مسقط، از صبح روز شنبه، ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، از سرگرفته شد.

گفتنی است درحالی‌که شرکت هواپیمایی ماهان از لغو پروازهای خود در مسیر تهران به مسقط- عمان و بالعکس از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی خبر داده بود، بررسی وضعیت عرضه بلیت و اطلاعات پروازها در روزهای آتی نشان می‌داد که وضعیت کلی پروازهای ایران به عمان و بالعکس متوقف شده و نیازمند شفاف‌سازی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.

بر‌اساس اطلاعیه وقت سازمان هواپیمایی، لغو پروازهای ماهان به مسقط تا اطلاع ثانوی انجام شده و شرکت هواپیمایی ماهان دلیل این تصمیم را بنا به اعلام مراجع ذی‌صلاح هوانوردی کشور عمان عنوان کرده است.

با این‌حال، توقف پروازهای ماهان به مسقط در آن زمان به معنای اعلام توقف تمام پروازهای ایران به عمان نبود و سایر شرکت‌های هواپیمایی که در این مسیر فعالیت داشته‌اند، باید فعالیت پروازی خود را ادامه دهند.

با وجود این، بررسی از سایت‌های مجاز فروش بلیت هواپیما نشان می‌داد امکان مشاهده و خرید بلیت پروازی به مقصد مسقط در این سامانه‌ها وجود نداشت.

موضوعی که پس از مدتی مشخص کرد که توقف پروازها تنها به شرکت هواپیمایی ماهان محدود نشده و در عمل عرضه پروازهای سایر شرکت‌ها در مسیر ایران- عمان نیز با محدودیت مواجه شده است.