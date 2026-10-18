نیاز به سرمایه در گردش صنعت دام و طیور پس از آزادسازی نرخ ارز 4 برابر شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش چهاربرابری نیاز صنعت دام و طیور به سرمایه در گردش پس از آزادسازی نرخ ارز خبر داد.

به گزارش تسنیم، «اکبر فتحی» در نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته در نمایشگاه بین‌المللی تهران، با اشاره به جایگاه صنعت دام و طیور و صنایع وابسته در اقتصاد کشور اظهار داشت: این بخش علاوه‌بر ارزش اقتصادی و ظرفیت تولیدی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و حمایت از آن باید متناسب با اهمیت این مأموریت انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش پس از آزادسازی نرخ ارز دست‌کم چهار برابر افزایش یافت، افزود: تأمین مالی از طریق روش‌های سنتی بانکی، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های موجود، به‌تنهائی پاسخگوی نیازهای روزافزون بخش کشاورزی نیست و باید از روش‌های جدید تأمین منابع استفاده کرد.

فتحی با اشاره به ظرفیت تولید در زنجیره محصولات دامی و پروتئینی کشور گفت: سالانه بیش از سه میلیون تن مرغ، حدود 13 میلیون تن شیر و نزدیک به یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود. این ظرفیت تولیدی علاوه‌بر تأمین نیاز داخلی، امکان توسعه تولید را نیز دارد؛ مشروط بر اینکه منابع مالی متناسب با نیاز این بخش تأمین شود.

او با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه تخصصی دام، طیور و آبزیان اظهار داشت: چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای گردهم آمدن فعالان حلقه‌های مختلف زنجیره، گسترش تعاملات و شناسایی ظرفیت‌های همکاری فراهم می‌کنند.