مدیرعامل راه‌آهن، شبکه ریلی ایران را پلی برای اتصال شرق آسیا به اروپا و آسیای مرکزی به خلیج‌فارس و دریای عمان دانست.

به گزارش روابط عمومی راه آهن، جبارعلی ذاکری در هشتمین نشست تجاری حمل‌ونقل و لجستیک راه ابریشم در قزاقستان، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال شرق آسیا به اروپا و آسیای مرکزی به خلیج‌فارس و دریای عمان، همکاری و هماهنگی میان شبکه‌های ریلی کشورها را لازمه تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی به کریدورهای مؤثر تجاری دانست.

وی بر ضرورت هماهنگی برنامه حرکت قطارها، تسهیل تشریفات مرزی، کاهش زمان توقف، بهبود گردش واگن‌ها و شفافیت تعرفه‌ها، افزایش جریان بار، کاهش زمان سیر و ارائه خدمات رقابت‌پذیر و قابل اعتماد تأکید کرد.

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اهمیت جایگاه ژئواکونومیک و راهبردی ایران، اتصال شبکه ریلی ایران به کشورهای آسیای مرکزی، چین و روسیه را زمینه‌ساز توسعه مسیرهای متنوع شرقی‌- غربی و شمالی‌- جنوبی دانست و از کریدور آلماتی‌- تهران‌- استانبول و مسیر آلماتی‌- بندرعباس به‌عنوان ظرفیت‌های توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی نام برد.

ذاکری، انتقال غلات قزاقستان از طریق شبکه ریلی ایران به عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را یکی از زمینه‌های عملی توسعه همکاری‌های دوجانبه معرفی کرد.

او، کریدور بین‌المللی شمال‌- جنوب را از مهم‌ترین چارچوب‌های همکاری برای اتصال شمال اوراسیا، آسیای مرکزی، ایران و بازارهای جنوبی دانست و بر اهمیت توسعه هم‌زمان شاخه‌های شرقی و غربی آن خصوصاً تکمیل حلقه مفقوده رشت- آستارا تأکید کرد.