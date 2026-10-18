معاون سازمان برنامه و بودجه از تداوم تخصیص سه میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش سلامت در سال آینده خبر داد.

محسن نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تداوم تخصیص ارز ترجیحی به بخش سلامت اظهار کرد: میزان تخصیص ارز ترجیحی بانک مرکزی نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و با دستور رئیس‌جمهور، همان میزان تخصیص در سال 1405 نیز حفظ شده است.

وی افزود: در مجموع، حدود سه میلیارد دلار ارز ترجیحی برای بخش سلامت در نظر گرفته شده است و این سیاست در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به امکان کاهش مصرف ارز در بخش سلامت گفت: وزارت بهداشت اعلام آمادگی کرده است که در صورت امکان، میزان مصرف ارز را از سقف تعیین‌شده کاهش دهد تا منابع حاصل از این صرفه‌جویی برای حمایت از تولید داخل و گسترش خدمات سلامت اختصاص یابد.

نجفی‌خواه ادامه داد: در این چارچوب، حدود 600 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی انجام شده و مابه‌التفاوت مربوط نیز از طریق دولت در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اولویت بخش سلامت در سیاست‌های دولت تصریح کرد: سلامت، امنیت، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله غذا و خوراک و همچنین آموزش، از اولویت‌های اصلی دولت هستند و حمایت از این بخش‌ها در برنامه‌های سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

معاون سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ ارز ترجیحی دارو و بخش سلامت نیز گفت: ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان در سال آینده حفظ خواهد شد.

نجفی‌خواه افزود: علاوه‌بر تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، دولت 85 هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی و نرخ 28 هزار و 500 تومانی در بخش سلامت در نظر گرفته است.

بر این اساس، سیاست دولت در سال آینده بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی به بخش سلامت و استفاده از منابع ریالی برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ‌ها استوار خواهد بود؛ موضوعی که با هدف استمرار حمایت از تأمین دارو و خدمات سلامت دنبال می‌شود.