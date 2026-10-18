هجوم وحشیانه شهرک‌نشینان صهیونیست به «هایدی لوین»، خبرنگار واشنگتن‌پست، در کرانه باختری و وارد کردن جراحات سنگین به او، موجی از محکومیت‌ها را در آمریکا برانگیخته است.

ماجرا از این قرار بود که ده‌ها شهرک‌نشین نقاب‌دار به کشاورزان فلسطینی که مشغول برداشت زیتون بودند حمله کردند. آن‌ها سنگ پرتاب کردند و درختان را به آتش کشیدند. به گفته شاهدان، لوین، عکاس خبری که با روزنامه واشنگتن‌پست همکاری می‌کند، هنگام حمله به زمین افتاد و سپس مهاجمان به او یورش بردند. شاهدان عینی گفته‌اند که صهیونیست‌ها دور عکاس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست را گرفتند و با مشت و لگد و چوب او را مورد ضرب و شتم قرار داده و دوربین و وسایل او را به سرقت بردند. او دچار شکستگی ۴ مهره ستون فقرات، شکستگی یک دنده و جراحات و بریدگی‌های متعدد در سراسر بدنش شده است. «جیمی راسکین»، نماینده دموکرات، در ایکس نوشت: «...غیرقابل‌قبول است و باید برای جهان لحظه‌ای سرنوشت‌ساز و نقطه عطفی باشد. آیا قرار است خشونت خودسرانه و رو به افزایش علیه غیرنظامیان فلسطینی و ناظران خارجی را تحمل کنیم؛ خشونتی که از سوی گروهی از افراد افراطی راست‌گرا اعمال می‌شود و تحت حمایت دولت فعالیت می‌کنند؟»

رو خانا، نماینده دموکرات، نیز نوشت که شهرک‌نشینان اسرائیلی «بدون هیچ مجازاتی» به اقدامات خود ادامه می‌دهند. او افزود: «ما باید کمک‌های مالی به اسرائیل را که برای تأمین مالی فعالیت‌های شهرک‌نشینان استفاده می‌شود، قطع کنیم و فروش این سلاح‌ها را متوقف کنیم.»

تمی داک‌ورث، سناتور دموکرات، نیز از اسرائیل خواست برای مقابله با این وضعیت اقدام کند. او نوشت: «مقام‌های اسرائیلی باید مسئولان این حمله را پاسخ‌گو کنند و به تلاش‌های گسترده‌تر برای الحاق کرانه باختری پایان دهند...» خواکین کاسترو، نماینده دموکرات ایالت تگزاس، پیش‌تر طرحی قانونی ارائه کرده بود که بر اساس آن، هر فردی که در پی تصرف اراضی فلسطینیان در کرانه باختری یا غزه باشد، مشمول تحریم می‌شود.

نکته تاسف‌بار این است که وحشی‌گری صهیونیست‌ها چند دهه است که ادامه دارد و در این سال‌ها به اوج خود رسیده ولی اکنون که این وحشی‌گری شامل یک خبرنگارآمریکایی شده دولتمردان این کشور موضع‌گیری کرده‌اند.