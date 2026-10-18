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کد خبر: ۳۴۰۲۰۹
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
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سروده زیبای احمد بابایی برای انتقام خون رهبر شهید

«احمد بابایی» شاعر متعهد و آئینی در سروده‌ای به مطالبه انتقام خون رهبر شهید انقلاب از قاتلانشان پرداخته است:
قسم به خشم مقدس، به عزم تام قسم؛
 به دست زخمیِ آن نایب‌الامام قسم،
 به حوزه‌ی نجف و قم، به جمکران سوگند؛
 به فقه و غیرتِ تا مغز استخوان سوگند؛
 به زلف‌های پریشانِ تو قسم آقا 
 به ناله‌های یتیمانِ تو قسم، آقا! 
به خون پاکِ تو،‌ای مرجعِ شهید قسم،
 به بیعتی که نکردی تو با یزید قسم،
 به خون بی‌گناهِ خانواده‌ات سوگند؛ 
به قتلِ فاجعه‌بارِ نواده‌ات سوگند!
 به خصم، زندگیِ خوش. حرام می‌خواهیم.
 علی‌الاصول، فقط انتقام می‌خواهیم

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