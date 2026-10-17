سربازان گمنام امام زمان(عج) ۱۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی- صهیونیستی در شهرستان ملکشاهی را شناسایی و بازداشت کردند.

اداره‌کل اطلاعات استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) در پی ارسال گزارش‌های مردمی و در ادامه اقدامات خود علیه مزدوران مجری توطئه دشمن جهت برهم‌زدن امنیت مردم و تخریب اموال عمومی و شخصی، ۱۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان ملکشاهی را که در قالب سه تیم جداگانه سازماندهی شده بودند، شناسایی و بازداشت کردند.

این مزدوران دشمن در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز با اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده خود از جمله تیراندازی به سمت نیرو‌های حافظ امنیت و مقر پلیس، هدایت اغتشاشگران، تخریب گسترده اماکن دولتی و عمومی و قدرت‌نمایی با سلاح گرم و سرد، موجب بروز آسیب و ایجاد ناامنی برای شهروندان شده بودند.

به گزارش دفاع‌پرس، از این عوامل مزدور، مقادیری سلاح گرم و سرد نیز کشف و ضبط شده است.