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کد خبر: ۳۴۰۱۹۳
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
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وفاق و اتفاق!(گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!
گفتم: دانشگاه تهران خانمی را که در کارنامه خود همکاری آشکاری با شبکه BBC فارسی داشته و در فضای مجازی مواضع هتاکانه‌ای 
علیه ایران و نظام و مردم این کشور دارد‌، به عنوان استاد مدعو در دانشکده ادبیات این دانشگاه دعوت به کار کرده است!
گفت: شاید از سوابق و کارنامه سیاه او باخبر نبوده‌اند؟!
گفتم: اگر باخبر بوده‌اند که هویت خودشان زیر سؤال است و اگر باخبر نبوده‌اند که حضورشان در مسئولیت فاقد اعتبار است و 
در هر دو حالت، مانند همان خانم هتاکی که به کار گرفته‌اند، باید از مسئولیت کنار گذاشته شوند.
گفت: احتمالاً بهانه می‌آورند که دنبال «‌وفاق»! بوده‌اند!
گفتم: وفاق میان کسانی است که اصول اسلامی و انقلابی مشترکی دارند و فقط سلیقه‌های سیاسی آنها متفاوت است و نه با کسانی که مواضع ضد‌انقلابی و هتاکانه دارند!
گفت: مسئولان مربوطه احتمالاً خواهند گفت که اشتباهی رخ‌ داده است و با جلوگیری از حضور او قابل جبران است!
گفتم: در جواب باید گفت؛ احتمالاً در سپردن مسئولیت به آنها نیز اشتباهی رخ داده است و با برکناری مسئولان مربوطه قابل جبران خواهد بود! وفاق و اتفاق ریشه یکسانی دارند و راهکار آن است که استاد مدعو و مسئول دعوت‌کننده به اتفاق هم اخراج شوند. این هم تعریف دیگری از وفاق است!

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