وفاق و اتفاق!(گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!

گفتم: دانشگاه تهران خانمی را که در کارنامه خود همکاری آشکاری با شبکه BBC فارسی داشته و در فضای مجازی مواضع هتاکانه‌ای

علیه ایران و نظام و مردم این کشور دارد‌، به عنوان استاد مدعو در دانشکده ادبیات این دانشگاه دعوت به کار کرده است!

گفت: شاید از سوابق و کارنامه سیاه او باخبر نبوده‌اند؟!

گفتم: اگر باخبر بوده‌اند که هویت خودشان زیر سؤال است و اگر باخبر نبوده‌اند که حضورشان در مسئولیت فاقد اعتبار است و

در هر دو حالت، مانند همان خانم هتاکی که به کار گرفته‌اند، باید از مسئولیت کنار گذاشته شوند.

گفت: احتمالاً بهانه می‌آورند که دنبال «‌وفاق»! بوده‌اند!

گفتم: وفاق میان کسانی است که اصول اسلامی و انقلابی مشترکی دارند و فقط سلیقه‌های سیاسی آنها متفاوت است و نه با کسانی که مواضع ضد‌انقلابی و هتاکانه دارند!

گفت: مسئولان مربوطه احتمالاً خواهند گفت که اشتباهی رخ‌ داده است و با جلوگیری از حضور او قابل جبران است!

گفتم: در جواب باید گفت؛ احتمالاً در سپردن مسئولیت به آنها نیز اشتباهی رخ داده است و با برکناری مسئولان مربوطه قابل جبران خواهد بود! وفاق و اتفاق ریشه یکسانی دارند و راهکار آن است که استاد مدعو و مسئول دعوت‌کننده به اتفاق هم اخراج شوند. این هم تعریف دیگری از وفاق است!