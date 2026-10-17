* رزمندگان مقاومت فلسطین و حماس قهرمان با عملیات هفتم اکتبر (طوفان‌الاقصی) بزرگ‌ترین عملیات‌ تاریخ مقاومت را رقم زدند و ساختار امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی را مفتضح نمودند!

راحت

* عملیات طوفان‌الاقصی مسیر فروپاشی قطعی رژیم صهیونی را تثبیت کرد. این عملیات بزرگ نه تنها افسانه شکست‌ناپذیری ارتش اشغالگر و کودک‌کش را برای همیشه فرو ریخت، بلکه جبهه مقاومت را در سراسر منطقه به یک واقعیت راهبردی غیرقابل انکار تبدیل کرد.

رستگار

* آمریکایی‌هایی که تمام پایگاه‌های خود در منطقه را از دست داده‌اند بدانند که رؤیاها و خواب‌های شیطانی ترامپ فاسد برای تجزیه خاک ایران تعبیر نخواهد شد! و آمریکا روزبه‌روز به افول نزدیک‌‌تر می‌شود.

نورانی

* یک شبکه فرانسوی می‌گوید؛ جنگی که به قول ترامپ قرار بود یک گشت‌وگذار کوتاه باشد سرانجام منجر به غافلگیری قوی‌ترین ارتش جهان توسط پهپادهای ایرانی و خودکشی ملوانان آمریکایی شد! شتر درخواب بیند پنبه دانه!

مهربان

* نام و یادِ امام شهید خامنه‌ای، این مردِ کم‌نظیرِ الهی، برای همیشه تاریخ زنده خواهد بود. دشمنان مردم می‌گفتند او مخالف تمدن ایران است امــا امام سیدعلی خامنه‌ای، ایرانی‌ترین ایرانی بود.

کابلی

* سابقه ندارد که شیطان بزرگ ۱۶ ماه، خود را درگیر جنگ با یک کشور کرده باشد و نتواند آن کشور را شکست دهد، بلکه حتی تیر و ترکش‌های جنگ مانند بومرنگ به زیرساخت‌های اقتصاد و سیاست داخلی و‌ پرستیژ نظامی-امنیتی-دیپلماتیک آمریکا آسیب بزند!

قجه‌ای

* ترامپ گفته در جنگ بعدی، مادر بمب‌ها را علیه ایران استفاده می‌کنیم. جوابش را یکی از مسئولین کشورمان داده است که آن موقع ما هم از پدر موشک‌ها استفاده خواهیم کرد.

شاه‌نظری

* رابرت کیگان از چهره‌های برجسته نومحافظه‌کار می‌گوید: منطقه، سال‌ها تحت سلطه آمریکا بود اما امروز در شرایط کاملاً جدیدی قرار دارد. ایران مستقیماً با یک ابرقدرت و اسرائیل رو‌به‌رو شده، مقاومت کرده و پیروز شده است.

سوداگر

* رابرت پیپ استاد دانشگاه شیکاگو می‌گوید؛ آمریکا از نظر استراتژیک شکست فاجعه‌باری خورد. ایران، اکنون قدرتمندتر از قبل است. این که از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر قیمت بنزین را در شیکاگو تعیین کند، یعنی قدرت... جمهوری اسلامی به تمام جهان نشان داد که آمریکا از نظر نظامی و اقتصادی شکست خورده است. آمریکا بمباران کرد و ایران جواب داد.

زمانی

* گفته می‌شود محمد بن‌سلمان، ولی‌عهد عربستان سعودی، در پی تشدید حملات موشکی نیروهای یمن به ریاض، رفت‌وآمد خود را به کاخ‌های به‌شدت حفاظت‌شده و مجهز به پناهگاه‌های مستحکم محدود کرده و تحت تدابیر امنیتی ویژه قرار گرفته است. تدابیر حفاظتی پیرامون ولی‌عهد به‌طور چشمگیری افزایش یافته است! حال باید کلاه خود را قاضی کنیم و قدردان باشیم که رهبر مقتدر و عزیز کشورمان که نخ عبای ایشان ارزشمند‌تر از این جماعت است علی‌رغم هشدار جنگی، حاضر به رفتن به پناهگاه نشدند!

امیری

* از قرار معلوم شروع چهارمین کنفرانس داخلی گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب با گزارش‌های پرحاشیه و جنجالی از مسئله فساد مالی داخلی بوده است. بر اساس اسناد و شواهد افشا شده، کمک‌های مالی که طی مدت اخیر از جانب اعضای ساکن در کشورهای اروپایی برای حمایت از این گروهک‌ها ارسال شده، صرف خرید منازل مسکونی در شهر اربیل برای سران گروهک شده است.

صدقیانی

* درس‌های دو دهه مذاکره و توافق، عهدشکنی غرب، جنگ تحمیلی و مقاومت پیروز باید ما را رشد دهد و به‌روز کند. تکرار گزاره‌های ابطال‌شده از سوی برخی عناصر سیاسی غربگرا، عین تحجر و ارتجاع است.

آقادایی

* نیروهای مزدور سعودی در جبهه باب‌المندب حماقت جدیدی را تکرار و با حمله مجدد به مواضع دلاورمردان انصارالله، تلاش کردند خود را به ذوباب در دهانه باب‌المندب برسانند اما در کمین موشک‌های انصارالله و تیرهای غیب گرفتار شده و با برجای گذاشتن ده‌ها کشته از جمله دو فرمانده تیپ، عقب‌نشینی کردند. خدا مزد اخلاص انصارالله را نقداً پرداخت می‌کند.

نیکخو

* در دیپلماسی، درها را به‌طور کامل نمی‌بندند، بلکه حتی اگر این شکاف بسیار تنگ باشد، راهی برای بازگشت در صورت لزوم باقی می‌گذارند. از همین منظر دیپلماتیک، تهران به واشنگتن گفته است که درباره پرونده هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد و هر توافقی در ابتدا باید بر مبنای هفت شرط ایران و موضوع

تنگه هرمز شکل بگیرد.

عنایت‌الهی

* با شمارشی که صورت گرفته، از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون مجموعاً ۹۸ اظهارنظر از دونالد ترامپ با مضمون شکست، نابودی یا فروپاشی توان نظامی ایران ثبت شده است. باید گفت دروغ‌های سگ زرد کنتور نمی‌اندازد و قطعا خودش هم این حرف‌های مفت را قبول ندارد.

فریادی

* خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق یکی از اهدافی بود که شهیدان مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی‌المهندس برای آن جان خود را فدا کردند و امروز ملت عراق آن را به‌عنوان آغاز دوران حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت خود گرامی می‌دارد.

نعمت‌اللهی

* کاهش شدید تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز نشان می‌دهد که حتی قدرت نظامی آمریکا نیز نمی‌تواند به‌سادگی امنیت و جریان عادی کشتیرانی در این آبراه را تضمین کند. نتیجه می‌گیریم که این آبراه، بار دیگر محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را آشکار کرده و درسی مشابه آنچه واشنگتن در جنگ ویتنام آموخت پیش روی آمریکا قرار داده است.

میمندی

* آمریکا و رژیم صهیونی با راه‌اندازی گروهک داعش، جولانی را بر سوریه حاکم کرده و صدها انسان بی‌گناه سوری را به قتل رساندند! آن وقت این فاسقان و فاجران سخن از حقوق بشر هم بر زبان می‌آورند!

بختیاری

* اشتباه دشمن این است که نظام دفاعیِ جمهوری اسلامی ایران را، تنها در ساختار و سازمان نیروهای مسلح می‌بیند در حالی که ایران لایه لایه، نظام دفاعیِ-تهاجمی دارد. این لایه‌ها وجود عینی داشته و هرکدام در زمان لازم فعال خواهند شد.

دیالمه

* یک طیف از سیاسیون، با گفتمان و گرایش سیاسی مشخص، به وسیله گوساله ‌سامری مذاکرات، جان‌، مال و معیشت ملت را گروگان گرفته‌ و بیش از ۱۰ بار بعد از انقلاب وارد گفتمان کاهش‌تنش با دشمنی شده‌اند‌ که صریحاً و بارها گفته با ایران و ایرانی یک خصومت ۲۵۰۰ ساله و جنگ‌ تمدنی دارد. در هر دوره نیز از مذاکره نتیجه نگرفته و حتی جنگ به کشورمان تحمیل شده است اما آنان باز هم عبرت نگرفته‌اند.

منشادی

* از آقای ظریف درخواست داریم به جای حاشیه‌سازی، به افکار عمومی از ماجرای فرانچسکو و دُری اصفهانی و نحوه حضورشان در تیم مذاکراتی برجامی توضیح داده و مردم را در جریان بگذارند!

نوربخش مشهد

* آقای کرباسچی در برنامه تلویزیونی گفت ما باید آژانس را قانع می‌کردیم که دنبال ساخت بمب اتمی نیستیم. عرض می‌کنم وقتی ۱۶ نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اعلام کردند ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست، چرا ایشان چشمانش را روی بهانه‌جویی‌های آمریکا بسته و ایران را مقصر جلوه می‌دهد. اگر در خلوت خودشان کمی به وجدانشان مراجعه کنند قطعاً در زمین دشمن بازی نخواهند کرد اما حیف که چنین نمی‌کنند!

رحیمی‌خواه

* با کد ملی افراد می‌توان به طور کامل از وضعیت زندگی افراد مطلع شد. چطور دولت مردم را ملزم کرده که برای دریافت افزایش کالابرگ 500 هزار تومانی با مراجعه به کافی‌نت‌ها و صرف وقت زیاد، خود‌ اظهاری نمایند؟!

فرهاد حسینی

* نیاز به بررسی است که چگونه برخی افراد با درآمد حداقلی 20 میلیونی در دهک 8 قرار گرفته‌اند؟! در حالی که بر عکس آن برخی نیز با داشتن کامیون و مسکن و درآمد بالا در دهک سوم قرار دارند!

فرهادی