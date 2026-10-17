تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در واکنش به اقدامات ضد دینی دولت آذربایجان اعلام کرد: به حکام غربگرای آذربایجان نیز هشدار می‌دهیم این جفاکاری‌ها و سلب حقوق ملت، راه به جایی نخواهد برد و نور دین با این اقدامات کینه‌جویانه خاموش نخواهد شد. تاریخ نشان داده است هر جریانی که جلوی فطرت خداجویی ملت‌ها ایستادگی کرده، شکست خورده و جریان حق هیچ گاه دچار نابودی نشده و نخواهد

شد.

تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در واکنش به اقدامات ضد دینی دولت آذربایجان و ایجاد محدودیت برای مسلمانان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حوادث تاسف انگیز فشار و اعمال زور علیه مؤمنین و زنان محجبه در جمهوری آذربایجان، ظلمی آشکار و برخلاف ادعاهای سیاسی حاکمان این کشور است.

این حقیقت سکولاریسم است که ادعای جدایی دین از سیاست را دارد؛ اما سیاست را ابزار فشار، محدودسازی و حذف دین از اجتماع قرار می‌دهد.

دولت سکولار و غربگرا در جمهوری آذربایجان موجب شده است، مسلمانان به ویژه شیعیان در این کشور از حداقل‌های آزادی‌های مذهبی نیز محروم باشند و اوج این محدودیت در این ایام، خود را در بازداشتن دختران محجبه از تحصیل و ایجاد محدودیت پوشش شرعی دختران دانش‌آموز مسلمان در این کشور نشان داده است.

تشکل سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با محکومیت اقدامات ضد انسانی و ضد حقوق بشری حکام جمهوری آذربایجان، از همه سازمان‌های بین‌المللی اسلامی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهد برای صیانت از ارزش‌های اسلامی و حقوق ضایع شده شیعیان این کشور، اعلام موضع

کنند.

از مسئولان فرهنگی و دیپلماسی کشور نیز می‌خواهیم در جوامع بین‌المللی، پیگیر حقوق مسلمانان آذربایجان باشند و اقدامات دولت این کشور در اعمال زور و تهدید علیه آنان را محکوم کنند.

به حکام غربگرای آذربایجان نیز هشدار می‌دهیم این جفاکاری‌ها و سلب حقوق ملت، راه به جایی نخواهد برد و نور دین با این اقدامات کینه‌جویانه خاموش نخواهد شد.

تاریخ نشان داده است هر جریانی که جلوی فطرت خداجویی ملت‌ها ایستادگی کرده، شکست خورده و جریان حق هیچ گاه دچار نابودی نشده و نخواهد شد.

دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی

و خارج حوزه علمیه قم