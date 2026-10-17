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کد خبر: ۳۴۰۱۸۷
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
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سردار ابن‌الرضا:

بمب‌های آمریکایی در حیثیت جهانی اقتصاد و انتخابات آنها منفجر می‌شوند

سرپرست وزارت دفاع خطاب به آمریکایی‌ها نوشت: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند! بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان!
سردار سیدمجید ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز شنبه(25 مهرماه) در صفحه مجازی خود نوشت: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند! بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان! این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان!

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