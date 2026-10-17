مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای تاکید کرد: ملت سرافراز ایران نمی‌تواند نسبت به گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌بندوباری، عادی‌سازی بی‌حجابی و تضعیف بنیان خانواده بی‌تفاوت باشد. حفظ عفاف، حیا، حجاب، تقویت بنیان خانواده و سلامت اخلاقی جامعه، هم وظیفه‌ای شرعی و هم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیتی قانونی است.

مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای با تأکید بر نقش محوری ملت ایران در حفظ اقتدار، امنیت و استقلال کشور، بر ضرورت تداوم انسجام ملی، تقویت آمادگی دفاعی و مقابله قاطع با تهدیدهای دشمن تأکید دارد.

در این بیانیه، بهبود معیشت مردم، مهار تورم، تقویت پول ملی، حمایت از تولید و اشتغال، اجرای عادلانه قانون، اصلاح فرآیندهای حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی از اولویت‌های اساسی مسئولان کشور عنوان شده است. همچنین، صیانت از عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سلامت فرهنگی جامعه، تقویت ایمان و امید عمومی و مقابله با جنگ شناختی دشمن مورد تأکید قرار گرفته است. خبرگان رهبری در پایان، با تأکید بر ضرورت همکاری سه قوه، مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور، خواستار تلاش مضاعف برای رفع مشکلات، ارتقای کارآمدی نظام، تقویت عدالت و ساختن ایرانی مقتدرتر، امن‌تر و پیشرفته‌تر شده‌اند.

متن کامل بیانیه مجلس خبرگان به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» آل‌عمران، آیه ۲۰۰

ملت ایران؛ سنگر ایمان، امید و اقتدار ملی

حضور آگاهانه، گسترده و مستمر ملت شریف، مؤمن و سرافراز ایران در بیش از هفت ماه گذشته در میدان و اجتماعات مردمی، همچنین تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی و رهبر شهید (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما) و تجدید بیعت و حمایت از رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، بار دیگر نشان داد که ملت رشید ایران، به‌ویژه در هنگامه تهدید؛ با ایمان، بصیرت، عزم و اراده‌ای استوار چونان بنیان مرصوص، از اسلام، ایران و استقلال و عزت ملی و ولایت فقیه پاسداری می‌کند و میان امنیت و استقلال کشور و عزت و شرف و سرنوشت خویش فاصله‌ای نمی‌بیند. از این حضور آگاهانه و فداکارانه صمیمانه قدردانی می‌کنیم و آن را سرمایه‌ای بزرگ برای اقتدار ملی و پشتوانه‌ای ارزشمند برای نیروهای مسلح و مسئولان کشور می‌دانیم. ضروری است این روحیه حضور، همبستگی و مقاومت مسئولانه تا رفع تهدیدها، تثبیت کامل امنیت، بازسازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و عبور کشور از آثار بحران، با حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام ملی استمرار یابد. همه ما، اعم از آحاد ملت و نخبگان باید با خنثی‌سازی مکر و فریب دشمن، از طریق اقدام عملی، خدمت صادقانه، تقویت ایمان و امید و افزایش اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، در استحکام قدرت ملی بکوشیم؛ چرا که اعتماد عمومی، خود بخشی از قدرت بازدارندگی کشور است و دشمن نباید تصور کند که با فشار اقتصادی، عملیات روانی و تهدید نظامی یا ایجاد شکاف اجتماعی می‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل سازد. لذا مسئولین محترم وظیفه دارند با تلاش بیشتر برای بهبود وضعیت معیشت مردم به ارتقای سطح این اعتماد عمومی در جامعه بیفزایند.

آمادگی و اقتدار دفاعی؛ پشتوانه امنیت و استقلال

ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند متعال برای پیروزی‌ها و دستاوردهای راهبردی و اقتدار نیروهای مسلح شجاع جمهوری اسلامی ایران، ارتقای مستمر آمادگی دفاعی، اطلاعاتی، سایبری، فناوری و پدافندی و تقویت بازدارندگی ملی را وظیفه‌ای شرعی، عقلی و ضرورتی راهبردی می‌دانیم و از نیروهای مسلح که فداکارانه مسئولیت خطیر دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور را بر عهده ‌دارند، صمیمانه تقدیر می‌نماییم. در شرایط حساس کنونی، ضروری است نیروهای مسلح با حفظ آمادگی همه‌جانبه، هوشمندی و اقتدار، هرگونه تهدید و تجاوز علیه کشور را قاطعانه و متناسب، پشیمان‌کننده و غافلگیرانه پاسخ دهند و تهدیدهای مقامات جنگ‌افروز و جنایتکار آمریکایی علیه ایران و اسلام باید با هوشیاری و جدیت دنبال شود و دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و مسئولان امنیت ملی، در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز دشمن قاطعانه اعلام موضع نمایند. و دشمنان نیز بدانند ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، نه مرعوب خواهد شد و نه از حق مشروع خود برای دفاع از کشور و ملت دست خواهد کشید. خبرگان ملت معتقدند بازدارندگی مؤثر، آمادگی دفاعی و توان پاسخگویی قاطع و تهدیدزدا، ضامن امنیت پایدار و اقتدار ملی و رشد و پیشرفت کشور می‌باشد.

امنیت ملی؛ منظومه‌ای فراتر از قدرت نظامی

البته صیانت از کشور تنها با قدرت نظامی تحقق نمی‌یابد. امنیت ملی، علاوه‌بر قدرت دفاعی، به ابعاد مختلف امنیت از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، انرژی، سایبری و روانی نیز وابسته است. از دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه انتظار می‌رود با نگاهی جامع و آینده‌نگر، آسیب‌پذیری‌های کشور را شناسایی و برای پیشگیری از بحران‌ها و افزایش تاب‌آوری ملی، برنامه‌های روشن، عملیاتی و قابل ارزیابی تدوین و اجرا کنند.

عفاف، حجاب و صیانت از سلامت فرهنگی جامعه

ملت سرافراز ایران نمی‌تواند نسبت به گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌بندوباری، عادی‌سازی بی‌حجابی و تضعیف بنیان خانواده بی‌تفاوت باشد. حفظ عفاف، حیا، حجاب، تقویت بنیان خانواده و سلامت اخلاقی جامعه، هم وظیفه‌ای شرعی و هم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیتی قانونی است. در عین حال، مواجهه با این مسئله باید با حکمت، عقلانیت، اقناع، کار فرهنگی عمیق، حمایت از خانواده، تربیت نسل جوان و ابلاغ و اجرای قاطع قانون همراه باشد. از مسئولان فرهنگی و اجرائی کشور انتظار می‌رود در برابر جریان‌هایی که درصدد عادی‌سازی بی‌عفتی و تضعیف خانواده‌اند، برنامه‌ای جامع، مستمر و مؤثر ارائه دهند؛ حجاب و عفاف نباید به مسئله‌ای مقطعی تبدیل شود. لازم است این امر در منظومه‌ای هماهنگ از ایمان، تربیت دینی، فرهنگ عمومی، قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی دنبال شود.

اجرای قانون؛ مطالبه ملی

اجرای قانون باید در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، روشن، عادلانه، یکسان و قابل پیش‌بینی باشد. همان‌گونه که بی‌قانونی راه‌حل مشکلات کشور نیست، اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون نیز به اعتماد عمومی آسیب میزند. از هر سه قوه انتظار می‌رود ضمن اجرای دقیق قوانین مصوب، هرجا قانون نیازمند اصلاح یا تکمیل است از مسیرهای قانونی برای تحول و اصلاح آن اقدام نمایند.

معیشت مردم؛ مهم‌ترین میدان خدمت

تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار، مشکلات تولید، مسکن و اشتغال و دشواری معیشت، مستقیم بر امید و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. ازاین‌رو از دولت محترم انتظار می‌رود اقتصاد و معیشت را از اولویت‌های اعلامی به اولویت عملیاتی کشور تبدیل کند و برای مسائل اساسی، برنامه‌ای روشن، زماندار، دارای مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد. احیای ظرفیت حکمرانی در یک راهبرد فوری برای تقویت پول ملی به احیای ظرفیت انفال، تحول در بانکداری و مقابله با بنگاه‌داری آنها، مدیریت حاکمیتی ارز، دلارزدایی، نهضت مردمی و ملی مسکن، احیای فناوری‌های برترساز، اقتصاد مردمی، توجه به امر آموزش و سلامت و بازدارندگی ملی، بستگی دارد. لازم است در کوتاه مدت، بدون انتظار برای اصلاحات چندساله، جریان ارز و اعتبار را مدیریت کرد، تقاضای سفته‌بازانه را کاهش داد، تولید را از شوک‌های ارزی مصون کرد و همزمان زمینه تقویت پایدار پول ملی را فراهم ساخت.

مردم؛ ستون اصلی قدرت ملی

مردم، خانواده، مساجد، حوزه، دانشگاه، نخبگان، جوانان، تولیدکنندگان، کارآفرینان، اصناف و تشکل‌های مردمی، سرمایه‌های اصلی قدرت ملی کشورند. دولت و سایر دستگاه‌های مسئول باید زمینه حضور و مشارکت واقعی آنان را در اقتصاد، فرهنگ، حل آسیب‌های اجتماعی و اداره امور عمومی فراهم کنند و از ظرفیت گسترده حلقه‌های میانی و نیروهای مؤمن و متخصص جامعه بهره گیرند.

ایمان، امید و جهاد تبیین

بهترین پاسخ به جنگ شناختی دشمن در تضعیف ایمان، امید و اعتماد ملت، جهاد تبیین همراه با امیدآفرینی عملی و عملکرد صادقانه مسئولان است. بی‌شک وقتی مردم عدالت را ببینند، مبارزه با فساد را لمس کنند، مسئولان را پاسخگو ببینند، جوانان امکان پیشرفت داشته باشند و آثار کارآمدی و پیشرفت را در زندگی خود ببینند، سرمایه اجتماعی نظام تقویت خواهد شد.

اصلاح مستمر فرآیندهای حکمرانی

مسئولان محترم برای استمرار اقتدار و تحقق آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، نیازمند اصلاح مستمر، نقد مشفقانه، بهره‌مندی از تجربه‌ها و ارتقای کارآمدی هستند. از سران محترم سه قوه انتظار می‌رود به جای برخوردهای مقطعی با مشکلات، چرخه‌ای منظم و نهادینه از: مسئله‌شناسی؛ سیاست‌گذاری عمومی و تدبیر، قانون و تصمیم، اجرا، ارزیابی و اصلاح و تحول را در اداره کشور مستقر سازند. لذا هرجا تدبیری نتیجه مطلوب نداده است، باید شجاعانه اصلاح شود و هرجا تجربه‌ای موفق بوده است، باید با ارزیابی دقیق، تعمیم یابد. اصلاح خطا، نشانه ضعف نیست؛ نشانه پویایی، عقلانیت و قدرت بهره‌گیری از تجربه است.

انسجام ملی؛ حول مسائل واقعی کشور

امروز بیش از هر زمان، کشور به انسجام ملی نیاز دارد؛ انسجامی که از سطح شعار فراتر رود و به همکاری عملی سه قوه، نهادهای حاکمیتی، نیروهای مسلح، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، نخبگان و فعالان اجتماعی و سیاسی برای حل مسائل واقعی کشور تبدیل شود. مسائل اساسی ایران نباید قربانی اختلافات جناحی، حاشیه‌های بی‌مورد و رقابت‌های فرساینده شود. مردم ایران شایسته آنند که اقتدار نظام را در امنیت، عدالت را در رفتار حکومت، کارآمدی را در اقتصاد، فرهنگ را در زندگی اجتماعی و امید را در آینده کشور مشاهده کنند.

نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان و اراده ملت، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، ظرفیت حوزه‌های علمیه و دانشگاهیان و نخبگان، توان نیروهای مسلح، سرمایه انسانی و علمی کشور و تجربه تاریخی ملت ایران، از ظرفیت‌های فراوان برای عبور از مشکلات و ساختن آینده‌ای قوی‌تر برخوردار است. امروز وظیفه همه ماست که: تهدید دشمن را کوچک نشماریم؛ ظرفیت ملت بزرگ ایران را نیز قدر بدانیم؛ مشکلات را انکار نکنیم؛ امید را تضعیف نسازیم؛ از دستاوردها دفاع کنیم؛ از اصلاح کاستی‌ها غفلت نورزیم؛ برای حفظ و تقویت نظام و افزایش اقتدار و امنیت ملی تلاش مضاعف کنیم؛ به وضع موجود بسنده نکنیم و برای کارآمدتر، عادلانه‌تر، پاسخگوتر و مردم‌پایه‌تر شدن حکمرانی بکوشیم.

از خداوند متعال، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران، توفیق بیش از پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی(حفظه الله)، سرافرازی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، اقتدار و سلامت نیروهای مسلح و توفیق همه خدمتگزاران صادق کشور را در مسیر صیانت از اسلام، ایران و نظام اسلامی مسئلت داریم. خداوند بر درجات امام راحل عظیم‌الشأن، امام خامنه‌ای شهید و شهدای والامقام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) بیفزاید و عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) را بر ملت ایران و پیروزی رزمندگان اسلام شامل گرداند و فرج آن حضرت را نزدیک فرماید. وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ.