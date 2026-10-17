«تا روشنایی»؛ روایت همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی و زندان در نیجریه

کتاب «تا روشنایی»، نوشته زینت ابراهیم، همسر شیخ ابراهیم زکزاکی، روایتی از تاریخ نهضت اسلامی نیجریه است که در شرایط زندان و پس از شهادت فرزندانش شکل گرفته و با هدف ثبت خاطرات و جلوگیری از تحریف تاریخ این جنبش نوشته شده است.

کتاب «تا روشنایی؛ زندان‌نوشت همسر شیخ زکزاکی درباره نهضت اسلامی نیجریه» به قلم زینت ابراهیم، با ترجمه دفتر هنر و ادبیات بیداری و تدوین و تنظیم معصومه رامهرمزی، از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این کتاب ۱۸۸ صفحه دارد و در سال ۱۴۰۴ به چاپ رسیده است.

زینت ابراهیم در این اثر، علاوه بر روایت زندگی مشترک خود با شیخ زکزاکی و فراز و فرودهای نهضت اسلامی نیجریه، به تجربه‌های شخصی‌اش از بازداشت، فشارهای سیاسی و شهادت فرزندانش می‌پردازد. او نگارش کتاب را در زندان آغاز کرده و در مقدمه، با اشاره به شرایط نگارش اثر می‌نویسد: «این مطالب را در زندان می‌نویسم.»

کتاب با مروری بر تاریخ اسلام در غرب آفریقا، دوران استعمار و تحولات اجتماعی و سیاسی نیجریه آغاز می‌شود و سپس به شکل‌گیری نهضت اسلامی، فعالیت‌های شیخ زکزاکی، سفر او به ایران و دیدارش با امام خمینی (ره) و دوره‌های مختلف بازداشت و فشارهای حکومتی می‌رسد.

یکی از محورهای مهم «تا روشنایی»، نقش زینت ابراهیم در این تحولات است؛ او تجربه‌های خانوادگی، اجتماعی و مبارزاتی‌اش را بازتاب می‌دهد. توجه به نقش زنان در نهضت اسلامی نیجریه نیز از دیگر موضوعات این کتاب است.

«تا روشنایی» با پیوند دادن تاریخ یک جنبش به تجربه‌های زیسته یک خانواده، می‌کوشد تصویری ارزشمند و تاریخی از تحولات معاصر نیجریه ارائه کند. این روایت، تلاشی برای حفظ حافظه تاریخی و انتقال تجربه‌هایی است که نباید روایت آن در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.