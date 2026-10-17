ممنوعیت انتشار کتاب به دلیل حمایت از فلسطین

کتاب‌های سالی رونی به دلیل حمایت از گروه حامی فلسطین ممنوع ‌شده، دیگر در بریتانیا فروخته نمی‌شوند.

روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر)، سالی رونی، رمان‌نویس ایرلندی، و ناشر او اعلام کردند که کتاب‌های این نویسنده دیگر در بریتانیا فروخته نخواهند شد. علت این تصمیم، برنامه رونی برای اختصاص حق‌التألیف آثارش به گروه حامی فلسطین «پالستاین اکشن» است؛ گروهی که حاکمیت انگلیس آن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی عنوان و ممنوع کرده است.

این نویسنده پرفروش که با رمان‌هایی همچون «مردم عادی» و «گفت‌وگو با دوستان» شناخته می‌شود، از حامیان سرسخت گروه پالستاین اکشن بوده است؛ از جمله پس از آنکه دولت انگلیس در سال گذشته، این گروه را بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم ممنوع اعلام کرد.

رونی پیش‌تر در بیانیه‌ای که در حمایت از اعتراض حقوقی به ممنوعیت پالستاین اکشن به دادگاه عالی لندن ارائه کرده بود، گفته بود که برنامه‌هایش ممکن است به خارج‌شدن کتاب‌های او از چرخه فروش در سراسر بریتانیا منجر شود.

ناشر او، انتشارات فابر، روز چهارشنبه اعلام کرد که با رونی توافق کرده است که «دیگر نمی‌توانیم آثار او را در هیچ قالبی در بریتانیا عرضه کنیم»؛ هرچند فروش آثار این نویسنده در دیگر کشورها ادامه خواهد یافت.

فابر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قوانین فعلی حاکمیت شرایطی را به وجود آورده‌اند که در آن، فابر نمی‌تواند درآمد حاصل از آثار سالی رونی در بریتانیا را به او پرداخت کند.»

این انتشارات افزود: «فروش آثار یک نویسنده، بدون آنکه امکان انتقال درآمد حاصل از آن به نویسنده وجود داشته باشد، وضعیتی غیرقابل‌قبول برای یک ناشر است.»

رونی نیز در بیانیه‌ای گفت: «من تمام تلاشم را کرده‌ام تا درباره باورها و نیاتم با مردم صادق باشم و کاملاً آماده‌ام پیامدهای آن را بپذیرم.»

گروه پالستاین اکشن که در ماه‌های گذشته شرکت‌های صنایع دفاعی مرتبط با اسرائیل را به‌طور فزاینده‌ای هدف قرار داده بود، اندکی پس از ورود به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در بریز نورتون در ژوئن ۲۰۲۵ ممنوع اعلام شد.

سال گذشته، هدی عموری، از بنیان‌گذاران پالستاین اکشن، به ممنوعیت این گروه اعتراض کرد. دادگاه عالی بریتانیا در فوریه ۲۰۲۶ به سود او رأی داد، اما دادگاه تجدیدنظر در ژوئن همان سال این تصمیم را لغو کرد. قرار است دیوان عالی بریتانیا ماه آینده به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کند.

از زمان ممنوعیت این گروه، بیش از سه هزار نفر به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از پالستاین اکشن بازداشت شده‌اند. ممنوعیت این گروه همچنین با انتقاد سازمان‌های مدافع آزادی‌های مدنی روبه‌رو شده است.

رویترز