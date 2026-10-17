شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیر کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری گفت: در کمیته‌های سلامت و بهداشت که اخیراً برگزار شد، مقرر گردید مرکز بهداشت این استان از نان‌های تولیدی در شهرکرد نمونه‌برداری‌هایی انجام دهد و اگر جوش شیرین در آنها وجود داشت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

سینوش همت‌زاده که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی استاندارد و هفته استاندارد با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: بعضی از نانوایان فرآیند تخمیر (ور آمدن) نان را انجام نمی‌دهند و برای اینکه وقت کمتری صرف کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند، نان‌ها را پخت و به مردم عرضه می‌کنند.

وی اضافه کرد: این موارد تأثیر مستقیم بر عدم کیفیت نان دارد.

همت‌زاده تصریح کرد: اداره کل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری در بازدیدهای مشترکی که از نانوایی‌ها می‌شود، همیشه حضوری فعال دارد و طبق مصوبات کمیته آرد و نان، نان‌هایی که در نانوایی‌ها تولید می‌شوند، مشمول استاندارد اجباری نیستند اما استانداردهای آنها تدوین‌شده در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه استاندارد استان بر نان‌هایی که به‌صورت صنعتی تولید می‌شوند، نظارت مستقیم دارد، اضافه کرد: این اداره کل براساس قانون، متولی نظارت بر کیفیت نان نیست.

این مقام مسئول با اظهار این مطلب که فرآورده‌های آردگندم مشمول استاندارد اجباری است و استاندارد استان بر واحدهای تولیدکننده این فرآورده نظارت جدی دارد، اعلام کرد: واحدهای تولیدکننده آرد، همگی دارای پروانه استاندارد معتبر هستند و آرد باکیفیت تولید می‌کنند.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات را عدم مهارت برخی نانوایی‌ها در پخت نان دانست و اظهار کرد: صاحبان و کارکنان این‌گونه نانوایی‌ها باید آموزش‌های لازم را در پخت و عرضه نان باکیفیت به مردم کسب کنند.

همت‌زاده توضیح داد: وقتی آرد استاندارد در اختیار دو نانوایی قرار می‌گیرد یکی از آنها نان را باکیفیت و دیگری بدون کیفیت پخت می‌کنند و این مورد دوم ناشی از همان عدم مهارت در پخت و عرضه نان است.

وی در پایان از مردم خواست وقتی از نانوایی‌هایی نان بی‌کیفیت دریافت می‌کنند، این مورد را برای رسیدگی به متولیان آن از جمله فرمانداری‌ها، ادارات صمت و اتاق‌های اصناف چهارمحال‌وبختیاری گزارش کنند.