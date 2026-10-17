مطالبه صریح کیهان بوشهر از دولت و مسئولان نظارتی

بوشهر – خبرنگار کیهان:

زمان دقیق اجرای وعده افزایش کالابرگ برای خانوارهای مشمول به‌صورت شفاف اعلام شود.

نظارت بر قیمت کالاهای اساسی تشدید و با گران‌فروشان برخورد قانونی و بازدارنده انجام شود.

قیمت‌های مصوب و نحوه گزارش تخلفات به‌روشنی در اختیار مردم قرار گیرد.

گزارش اقدامات انجام‌شده برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از قدرت خرید خانوارها به اطلاع افکار عمومی برسد.

مردم از وعده‌های تکراری خسته شده‌اند؛ آنچه امروز ضرورت دارد، اقدام عملی، نظارت مؤثر و نتیجه‌ای ملموس در سفره خانوارهاست.

مسئولان باید بدانند که حفظ قدرت خرید مردم با اعلام خبرهای امیدوارکننده محقق نمی‌شود؛ بلکه به تصمیم‌های به‌موقع، اجرای دقیق وعده‌ها و برخورد قاطع با متخلفان نیاز دارد.

کیهان بوشهر، صدای مطالبه مردم؛ از مسئولان انتظار می‌رود به‌جای وعده‌های تازه، درباره گرانی کالاهای اساسی و سرنوشت وعده افزایش کالابرگ پاسخ روشن بدهند.