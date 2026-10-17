تحقق ۵۳ درصدی تعهد اشتغال همدان در نیمه نخست سال

همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از ثبت ۷ هزار و ۴۵۹ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد اشتغال طی نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: با تحقق ۵۳ درصد از تعهد سالانه اشتغال استان، بیش از نیمی از برنامه پیش‌بینی‌شده در این بخش محقق شده است.

وهب مختاران با اشاره به تعهد استان همدان برای ایجاد ۱۳ هزار و ۹۱۵ فرصت شغلی در سال جاری اظهار کرد: تحقق این میزان اشتغال حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی شهرستان‌های استان است.

وی با بیان اینکه شهرستان همدان در ارزیابی‌های انجام‌شده رتبه نخست تحقق تعهد اشتغال را به خود اختصاص داده است، افزود: پس از همدان، شهرستان‌های تویسرکان، رزن و بهار بیشترین میزان تحقق تعهد اشتغال را داشته‌اند.

مختاران با تأکید بر اهمیت توزیع متوازن فرصت‌های شغلی در سطح استان تصریح کرد: شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بومی شهرستان‌ها می‌تواند زمینه توسعه اشتغال و بهره‌گیری بهتر از توان اقتصادی مناطق مختلف را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به تنوع حوزه‌های اشتغال ثبت‌شده در سامانه ملی رصد گفت: کشاورزی، دام‌پروری، احداث گلخانه و مشاغل خرد و زودبازده از جمله خیاطی و صنایع دستی، از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد فرصت‌های شغلی در استان به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت از ایجاد فرصت‌های شغلی صرف به سمت اشتغال پایدار و مولد خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی در ماه‌های آینده، کاهش فاصله میان دانشگاه و بازار کار و هدایت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به سمت مشاغل متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد استان است.

مختاران حمایت از ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه و پیوند ظرفیت دانشگاه‌ها با نیازهای بازار کار را از محورهای مهم برنامه‌های آینده دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از سرمایه انسانی تحصیل‌کرده و هدایت توان تخصصی دانش‌آموختگان به سمت فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های همدان، نقش مهمی در توسعه اشتغال پایدار استان خواهد داشت.