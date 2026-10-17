سرویس خارجی-

وزارت کشور عربستان از اعدام پنج شهروند شیعه این کشور خبر داد که به اتهام‌های تکراری محکوم شده بودند.

رژیم آل‌سعود از همان لحظه تأسیس خود بر پایه پیمان خونین با محمد بن عبدالوهاب، شیعیان را نه شهروندانی برابر، بلکه «منحرفان» و «کافرانی» دانست که باید سرکوب، تحقیر یا حذف شوند. در سال ۱۸۰۲ سپاهیان وهابی به فرمان آل‌سعود کربلا را غارت کردند، حرم امام حسین (علیه‌السلام) را ویران ساختند و هزاران شیعه را قتل‌عام کردند؛ این خاطره‌ تلخ هنوز در حافظه جمعی شیعیان زنده است. پس از تصرف الاحساء و القطیف در ۱۹۱۳، ابن سعود سیاست اجبار به ترک مناسک، بستن حسینیه‌ها، ممنوعیت عزاداری عاشورا و حتی صدور فتاوای تبدیل اجباری را پیش برد. گورستان بقیع، مدفن چهار امام شیعه، در ۱۹۲۵-۱۹۲۶ تخریب شد تا نماد این نفرت مذهبی باشد.

دهه‌ها بعد، در ۱۹۷۹، هنگامی که مردم القطیف برای برگزاری مراسم عاشورا به خیابان آمدند، گارد ملی سعودی آتش گشود و ده‌ها نفر را کشت، صدها نفر را زخمی کرد و هزاران نفر را بازداشت نمود. از آن پس، الگوی واحدی تکرار شده است: هر صدای مطالبه‌گر برابری، آزادی مذهبی یا پایان تبعیض سیستماتیک، بلافاصله با اتهام «تروریسم» و «جاسوسی برای ایران» روبه‌رو می‌شود. دادگاه‌های ویژه کیفری، اعترافات تحت شکنجه، محاکمات ناعادلانه و احکام اعدام دسته‌جمعی به ابزار اصلی رژیم برای خاموش کردن شیعیان شرق عربستان تبدیل شده‌اند. اعدام شیخ نمر باقر النمر در ابتدای سال میلادی ۲۰۱۶ و سپس اعدام‌های دسته‌جمعی سال‌های بعد، تنها حلقه‌هایی از زنجیره‌ای طولانی‌اند که نشان می‌دهد آل‌سعود نه تنها

تبعیض را نهادینه کرده، بلکه خون شیعیان را بهای حفظ سلطه ایدئولوژیک وهابی خود می‌داند.

از سرگیری اعدام شیعیان

در ادامه همین روند فشار علیه شیعیان، وزارت کشور عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام پنج تبعه این کشور به اتهام آن‌چه «جرائم تروریستی» خواند، در منطقه شرقی عربستان خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت کشور عربستان، این پنج نفر به پیوستن به یک سازمان تروریستی خارج از کشور، تیراندازی به نیروهای امنیتی و خودروهای آن‌ها، نگهداری سلاح و مهمات و تأمین مالی اقدامات تروریستی متهم شده بودند و پرونده متهمان در مراجع قضائی بررسی شد و پس از تأیید حکم در دادگاه عالی و صدور دستور سلطنتی، حکم اعدام آنها به اجرا درآمد. به گزارش شفقنا، وزارت کشور عربستان در اعلام این خبر، اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد را مبنای اجرای حکم عنوان کرد در حالی که هر ۵ اعدامی از شیعیان عربستان و نام آن‌ها «محمد بن منیر بن محمد الزاهر»، «علی بن عبدرب الحسین الشیخ»، «حسن بن زکی بن محمد الفرج»، «رضا بن محمد بن علی» و «علی بن حسن بن أحمد آل ربح» اعلام شده است و اجرای این احکام در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های سعودی در سال‌های اخیر بارها از اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اتهامات امنیتی و تروریستی خبر داده‌اند.