سرویس خارجی-

«پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا با انتقاد از جنگ‌افروزی ترامپ علیه ایران گفت هزینه‌های کشورهای اروپایی از این جنگ از 100 میلیارد یورو فراتر رفته است.

خسارت‌های جنگ احمقانة ترامپ و نتانیاهو علیه ایران هم در آمریکا و هم در سایر مناطق جهان سر به فلک کشیده است. در آمریکا افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل هزینه زندگی را به شدت بالا برده است. روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشته، افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا در پی جنگ با ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، فشار اقتصادی بر شهروندان این کشور را تشدید کرده است؛ فشاری که بیش از همه در ایالت‌هایی احساس می‌شود که در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 به ترامپ رأی دادند. بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا، 10 ایالتی که از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه بیشترین افزایش قیمت بنزین را تجربه کرده‌اند، همگی در انتخابات 2024 به ترامپ رأی داده بودند. به نوشته این روزنامه یک خانوار از هر پنج خانوار آمریکایی در پرداخت بدهی‌های خود عقب افتاده است؛ وضعیتی که بر اساس داده‌های جدید فدرال رزرو، از زمان رکود بزرگ اقتصادی در سال 2008 تاکنون سابقه نداشته است.برآورد جدید اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس» هم نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران طی هشت ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حماقت نظامی واشنگتن در منطقه، بیش از آنکه امنیت بیاورد، برای خود آمریکایی‌ها گران تمام شده است. هزینه‌های سنگین جنگ تنها در وضعیت اقتصادی داخلی مردم آمریکا خلاصه نمی‌شود، گزارش قطره چکانی پنتاگون از افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان جنگ، نابودی ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا، نابودی اعتبار هژمونی آمریکا، نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و خسارت‌های ده‌ها میلیارد دلاری به این پایگاه‌ها را هم به لیست شکست‌های قبلی آمریکا در مقابل ایران اضافه کنید.

هزینه‌های تحمیلی به مردم اروپا

جنگ افروزی ترامپ و نتانیاهو علیه ایران تنها مردم آمریکا را به خاک سیاه ننشانده است. کشورهای اروپایی نیز تاکنون ده‌ها میلیارد دلار هزینه بابت این جنگ متقبل شده‌اند. به گفته کارشناسان جنگ افروزی علیه ایران بیش از همه مردم و دولت‌های اروپایی را تحت فشار قرار داده است. «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که ادامه اختلال در تنگه هرمز به عنوان بزرگ‌ترین اختلال عرضه نفت در تاریخ، می‌تواند اروپا را از مرحله تورم به سمت جیره‌بندی سوخت و مواد غذایی سوق دهد. مقام‌های اروپایی می‌گویند که کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، از یک شوک اقتصادی به یک بحران سیاسی برای این قاره تبدیل شود. پولیتیکو در گزارشی از قول مقامات اروپایی نوشته بود: در بحبوحه افزایش قیمت انرژی و کند شدن رشد اقتصادی، دولت‌هایی که از یکپارچگی اروپایی حمایت می‌کنند برای بحرانی آماده می‌شوند که عملاً قادر به جلوگیری از آن نیستند و ممکن است به جریان اصلی سیاسی در اروپا که هم‌اکنون تضعیف شده، ضربه وارد کند.

نخست‌وزیر اسپانیا هم از تبعات مالی سنگین جنگ‌افروزی علیه ایران انتقاد کرد و گفت: جنگ علیه ایران میلیارد‌ها یورو هزینه برای اروپا داشته است. به گزارش مهر، «پدرو سانچز» با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: جنگ علیه ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۱۲ میلیارد دلار) برای اروپایی‌ها هزینه داشته است. وی اضافه کرد: ما حق داشتیم که از این جنگ حمایت نکرده و علیه آن اعتراض کردیم. می‌دانستیم که در نهایت مردم عادی باید هزینه آن را بپردازند. سانچز با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ افروزی علیه ایران تصریح کرد: به همین دلیل است که ما در پارلمان، بسته حمایتی اجتماعی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد یورو (۱۳.۴ میلیارد دلار) را برای حمایت از شهروندان و بخش‌های آسیب دیده تصویب کرده‌ایم.وی اضافه کرد: اکنون زمان آن رسیده است که به این فاجعه پایان دهیم.

امضای بی‌اعتبار

در کمتر از 20 روز مانده به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا و به‌ویژه گازوئیل به هر حربه‌ای متوسل شده است. 17 مهر ماه وی اعلام کرد که با پوتین برای واردات گازوئیل از روسیه به توافق رسیده است. ترامپ همچنین ۲۹ روز پس از امضای مصوبه تحریم‌های ایران و روسیه (قانون لیندسی گراهام)، حالا در تلاش برای پایین آوردن بهای بالای سوخت در آمریکا پیش از انتخابات دوازدهم آبان، دستور لغو تحریم‌های روسیه را صادر کرده است. به گزارش فارس به نقل از رویترز اقدام ترامپ در حالی انجام شد که او بیست و هفتم شهریور مصوبه موسوم به «قانون لیندسی گراهام» در کنگره را امضا کرده و برای اجرا به نهادهای دولتی ارجاع داده بود. رئیس‌جمهور آمریکا تنها چند روز پیش از اجرائی شدن تحریم‌ها و تعرفه‌ها علیه روسیه که بر اساس قانونی مصوبِ ماه گذشته اعمال می‌شدند، دستور لغو آن‌ها را صادر کرد. این موارد شامل تعرفه بر کالاهای روسی و جریمه‌هایی برای خرید نفت و گاز از این کشور بود. ترامپ در یک فرمان اجرائی که روز جمعه توسط کاخ سفید منتشر شد، اعلام کرد که این لغوِ تحریم‌ها و تعرفه‌ها در راستای منافع ملی ایالات متحده صورت گرفته است. رویترز، اقدام ترامپ در بی‌اعتبار کردن امضای خود روی قانون لیندسی گراهام را به تلاش‌های او برای جلوگیری از شکست شدید جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره نسبت داده است. در گزارش این رسانه آمده است: «به گفته تحلیلگران، در حالی که تنها چند هفته به انتخابات میان‌دوره‌ای باقی مانده؛ انتخاباتی که در آن جمهوری‌خواهانِ هم‌سو با ترامپ برای حفظ تسلط شکننده خود بر هر دو مجلس کنگره تلاش می‌کنند، اجرای این تدابیر جدید (تحریم و تعرفه علیه روسیه) می‌توانست خطر افزایش بیشتر قیمت نفت را به همراه داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که مردم آمریکا هم‌اکنون با افزایش هزینه‌ها دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.»

دونالد ترامپ در روزهای اخیر نیز تلاش کرده است مسئولیت افزایش قیمت سوخت در آمریکا را متوجه اوکراین و حملات این کشور به زیرساخت‌های انرژی روسیه کند. ترامپ روز پنجم اکتبر(13 مهر) نیز در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که تنگه هرمز دیگر عامل افزایش قیمت بنزین نیست، زیرا به ادعای او، حجم زیادی از نفت هر روز در حال ورود به بازار است. ترامپ این موضع را در روزهای بعد نیز تکرار کرد. او در مصاحبه‌ای با شبکه نیوزمکس که پنجشنبه ۱۵ اکتبر (23 مهر)پخش شد، حملات دوباره اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه را «مایه ننگ» خواند و گفت زلنسکی با این اقدامات قیمت جهانی نفت را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ در حالی حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه را عامل افزایش قیمت جهانی نفت و سوخت معرفی می‌کند که داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی از تداوم اختلال در بازار انرژی بر اثر جنگ علیه ایران حکایت دارد.