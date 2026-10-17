جلیقه زردها به معترضان پیوستند پلیس فرانسه به جان مردم افتاد

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همزمان با ملحق شدن جنبش جلیقه زردها به اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی، شورش و تظاهرات سراسر فرانسه را فرا گرفت و پلیس نیز طبق معمول به جان مردم افتاد. معترضان نیز ساختمان‌های دولتی و خودروها را به آتش می‌کشند.

اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی در فرانسه علیه سیاست‌های ریاضتی و کمبود امکانات آموزشی، موجی از اعتراضات مشابه با الگوبرداری آشکار از جنبش پاریس به کشورهایی چون ایتالیا، بلژیک، آلمان، یونان و آلبانی سرایت کرده است؛ روندی که تحلیلگران غربی آن را نشانه‌ای از بحران فراگیر نسل جوان در قاره سبز و هشداری جدی برای کل ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کنند. به روایت روزنامه اتریشی «استاندارد» آتش خشم جوانان اروپایی فقط شعله اعتراضات دانشجویی فرانسه نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی تدریجی نظام سرمایه‌داری غربی است که دهه‌ها با شعارهای توخالی دموکراسی و پیشرفت، نسل جوان را به بن‌بست کشانده است. بر اساس این گزارش در فرانسه، جایی که پلیس با خشونت تمام‌عیار به دانشجویان یورش برده، شعار «ماکرون، برو بیرون» تنها بخشی از فریاد کسانی است که دیگر آینده‌ای جز بیکاری، اجاره‌های نجومی و تهدید هوش مصنوعی برای مشاغل‌شان نمی‌بینند. «رودولف دِبورد»‌، استاد اقتصاد در مدرسه کسب‌وکار «SKEMA»، در تحلیل خود می‌گوید: فرانسه امروز به نوعی کانون تجلی و تبلور تمام ناکارآمدی‌ها و دردهای قاره اروپاست. فرانسه همان «بیمار رنجور و زمین‌گیری» است که با وجود هزینه‌کردهای سرسام‌آور و داشتن حجم عظیمی از بدهی، در ارائه خدمات عمومی درمانده است. توجه جامعه جهانی به فرانسه کاملاً بجاست؛ چرا که پای دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا در میان است و اگر این کشور فروبپاشد، بی‌تردید زنگ خطری بسیار هولناک برای کل منطقه یورو خواهد بود. با این حال، فرانسه همزمان درگیر همان بحران‌هایی است که ‌گریبان بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی را گرفته است.«پاتریک واسور» جامعه‌شناس نیز در این‌باره خاطرنشان می‌کند: جنبشی که امروز پهنه فرانسه را درمی‌نوردد، از نظر فکری و ساختاری بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که این بار هدف اعتراضات صرفاً علیه یک لایحه قانونی یا اصلاحات خاص دولتی نیست. این یک مبارزه برای حق آگاهی، حق برخورداری از آموزش و از رهگذر آن، دفاع از شأن و کرامت انسانی است.به گفته وی ما نمی‌توانیم با قطعیت پیش‌بینی کنیم که این شعله‌ها چه تأثیری بر کشورهای همسایه خواهد گذاشت، اما آنچه مسلم است اینکه بستری کاملاً حاصلخیز و آماده برای گسترش آن وجود دارد.

جلیقه زردها در میدان

فرانسه دیروز نیز شاهد اعتراض سراسری مردم به سیاست‌های ریاضتی دولت ماکرون بود اما این بار اعتراضات با تظاهرات سه هفته گذشته متفاوت بود؛ دیروز جلیقه زردها نیز به میدان آمده بودند و طبق معمول این تظاهرات نیز با واکنش شدید پلیس و نیروهای امنیتی مواجه شد و نیروهای امنیتی به شدت معترضات را با باطوم و ماشین‌های آبپاش سرکوب کردند. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از درگیری بسیار شدید پلیس و معترضان حکایت دارد. در پاریس بسیاری از فروشگاه‌ها از بیم حمله معترضان درهای آنها را با حفاظ‌های چوبی و آهنی بستند. در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، نیز معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند و برای مدتی یکی از خیابان‌های اصلی را با سطل‌های زباله و موتورسیکلت‌های کوچک مسدود کردند. گروهی از معترضان نقاب‌دار همچنین با استفاده از موانع امنیتی درِ ساختمان شهرداری مارسی را شکستند و برای مدت کوتاهی وارد آن شدند و یکی از آنان نماد آنارشیسم را روی دیوار کشید. در پاریس نیز شماری از معترضان نقاب‌دار به ساختمان مرکزی شبکه تلویزیونی راست‌گرای «سی‌نیوز» حمله کردند و شیشه‌های آن را شکستند. تصاویری نیز از به آتش کشیده شدن چند خودرو و ساختمان دولتی منتشر شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، دیروز (شنبه ۲۵ مهر)، صحنه یک بسیج سراسری و تظاهرات موسوم به «مجموعه خشم‌ها» بود. این خیزش که در پیوند میان جلیقه‌زردها و دانش‌آموزان و با همراهی اقشار گوناگونی همچون کشاورزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان محیط‌زیست و بازنشستگان شکل گرفته، مطالبات اجتماعی متعددی از جمله «تورم»، «سرکوب پلیسی» و «کمبود معلم در مدارس» را به صحنه خیابان‌های فرانسه آورده است. بر اساس این گزارش سراسر فرانسه دیروز در حالی به صحنه نمایش خشم انباشته طبقات کارگری و فرودست علیه سیاست‌های ریاضتی تبدیل شد که تدابیر سخت‌گیرانه پلیسی و اعلام مناطق ممنوعه در مراکز قدرت پایتخت، از هراس فزاینده کاخ الیزه نسبت به تکرار طغیان‌های غیرقابل مهار حکایت دارد.

به نوشته فرانسه 24 این تحرک اعتراضی علیه «گرانی» و برای «دفاع از قدرت خرید»، دقیقاً هشت سال پس از نخستین تجمعات جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ صورت می‌گیرد؛ رخدادی که دولت امانوئل مکرون را به واکنش و آماده‌باش کامل واداشت.چرا که به دنبال اعلام حضور جلیقه زردها در خیابان کاخ نخست‌وزیری کارگروه بین‌وزارتی بحران تشکیل داد و پلیس مسیر تظاهرات پاریس را تغییر داد. به گزارش شبکه پارلمانی فرانسه (LCP)، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل با اشاره به فراخوان‌های تظاهرات روز شنبه‌، خواستار «آرامش و احترام» شد و تأکید کرد حق اعتراض نباید با توهین یا تخریب همراه شود. به گزارش ایرنا شبکه «فرانس انفو» هم در گزارشی تحلیلی، بستر اقتصادی این فوران اجتماعی را بررسی کرده است. طبق داده‌های مؤسسه ملی آمار فرانسه‌، شاخص بهای مواد خوراکی طی ۱۰ سال گذشته حدود ۳۵ واحد افزایش یافته است. این رسانه یادآور می‌شود که این خشم درست با همان شعار اصلی سال ۲۰۱۸ جلیقه‌زردها (دفاع از قدرت خرید) بازگشته است؛ آن هم پس از چند هفته اعتراضات و مسدودسازی ورودی دبیرستان‌ها توسط دانش‌آموزان معترض به شرایط آموزشی.

برخورد به عنوان دشمن خارجی

روزنامه گاردین هم در یادداشتی با اشاره به موارد برخورد خشونت‌بار پلیس فرانسه با دانش‌آموزان معترض و برشمردن مشکلات آموزشی این کشور که به گفته آن با تمرکز پاریس بر درآمدزایی بیشتر قابل حل به نظر می‌رسد، نوشته است: دولت فرانسه با دانش‌آموزان مدارس همانند دشمنان داخلی که باید خنثی شوند رفتار کرده است که این امر پاسخ قهری معترضان را بر می‌انگیزد و امکان حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مطالبات را از بین می‌برد.

به گزارش ایسنا، گاردین در گزارش خود می‌افزاید: اِدن، پسر ۱۴ ساله معترض پس از اصابت نارنجک گاز اشک‌آور پلیس به صورتش، دچار شکستگی فک شد و دندان‌هایش از جا درآمد. مائِل ۱۶ ساله به گفته خودش پس از اصابت گلوله‌ لاستیکی سلاح ال‌بی‌دی(نوعی پرتاب‌کننده گلوله لاستیکی) بینایی یک چشمش را از دست داد. اِوان ۱۵ ساله در انفجاری مرتبط با نارنجک شوک‌آور پلیس، دستش را از دست داد. در دانکرک نیز گفته می‌شود یک خودروی شاسی‌بلند پلیس بارها به سمت گروه‌هایی از دانش‌آموزان دوره متوسطه رانده شده، در حالی که صدای یک افسر شنیده می‌شد که می‌گفت: «نزدیک‌تر بیایید، صورت‌های لعنتی‌شان را خرد می‌کنیم». روایت‌های کودکانی که در بازداشت پلیس از رفتار وحشیانه به وحشت افتاده‌اند، تجربه‌های آسیب‌زایی را توصیف می‌کند که پیامدهای روانی و جسمی شدیدی داشته است. به نوشته گاردین یک گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقامات فرانسوی خواسته است تا امنیت جسمی معترضان را رعایت کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که حوادث پیرامون اعتراضات در فرانسه را «با نگرانی» دنبال می‌کند. عفو بین‌الملل خواستار توقف استفاده از پرتاب‌کننده‌های گلوله لاستیکی در اعتراضات مدارس شده، استفاده نامتناسب از زور را محکوم کرده و وظیفه مقامات در حمایت از کودکان را یادآور شده است.