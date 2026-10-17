یمن: این آخرین هشدار است تعز را تخلیه کنید

سرویس خارجی-

همزمان با حملات موشکی سنگین نیروهای یمن به مقرهای فرماندهی و انبارهای مهمات نیروهای وابسته به عربستان در عدن، ارتش یمن آخرین هشدار خود را صادر کرد و از گروه‌های مسلح مستقر در تعز خواست شهر را تخلیه کنند، هشداری که در آستانه ورود نیروهای یمنی به مرکز این استان و در حالی مطرح شد که خطوط دفاعی مزدوران سعودی یکی پس از دیگری سقوط کرده و دامنه پاسخ‌های صنعا به عمق خاک عربستان نیز گسترش یافته است.

در چارچوب بیش از یک دهه مداخله نظامی و اعمال محاصره همه‌جانبه که منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی و تشدید بحران انسانی شده، صحنه یمن همچنان یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌های رویارویی میان ساختارهای قدرت منطقه‌ای و نیروهای مقاومت به شمار می‌رود. رژیم سعودی با اتکا به پشتیبانی سیاسی، اطلاعاتی و نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به‌ویژه آمریکا، تلاش کرده است معادلات ژئوپلیتیک را به نفع خود بازتعریف کند؛ با این حال، تداوم مقاومت سازمان‌یافته و افزایش هزینه‌های استراتژیک این مداخله نشان می‌دهد که محاسبات اولیه قدرت‌های دخیل با واقعیت‌های میدانی فاصله گرفته و توازن قوا در حال بازآرایی است.

منابع خبری از وقوع انفجارهای متعدد در شهر عدن، محل استقرار نیروهای وابسته به عربستان در جنوب یمن، خبر دادند. وزارت اطلاع‌رسانی نیروهای وابسته به ریاض این حمله را تأیید کرد و اعلام داشت که انصارالله محدوده اطراف فرودگاه بین‌المللی عدن در نزدیکی پادگان بدر را هدف قرار داده‌اند. اداره امنیت استان عدن نیز گفت دو موشک شلیک‌شده از سوی نیروهای یمن در فرودگاه سقوط کرده است. یک مقام نظامی یمن به خبرگزاری سبا اعلام کرد که مقر فرماندهی نیروهای عربستان و انبار مهمات در پادگان بدر هدف قرار گرفته است. این عملیات در حالی انجام شد که نیروهای وابسته به سعودی همچنان در عدن حضور دارند و تلاش می‌کنند با حمایت خارجی موقعیت خود را حفظ کنند، در حالی که واقعیت میدانی نشان از تضعیف تدریجی این حضور دارد.

هشدار نهائی برای تخلیه تعز

ارتش یمن آخرین فراخوان خود را خطاب به گروه‌های وابسته به ریاض مستقر در شهر تعز صادر کرد و از آن‌ها خواست شهر را ترک کرده و بدون درگیری تحویل دهند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که ساعت صفر برای ورود نیروهای یمن نزدیک شده است. نیروها از دو دروازه غربی و شرقی پیشروی کرده‌اند، کنترل دروازه شمالی را کامل در دست گرفته‌اند و در منطقه صبر الموادم در حاشیه جنوبی شهر نفوذ کرده‌اند. روزنامه الاخبار گزارش داد برخی گروه‌های مسلح، به‌ویژه وابسته به حزب اصلاح، همچنان به مداخله عربستان امید بسته‌اند و واقعیت سقوط خطوط دفاعی را نادیده می‌گیرند.

پیشروی میدانی و گزینه‌های پیش‌رو

پس از درهم‌شکستن آخرین خطوط دفاعی در حاشیه تعز و تسلط بر مواضع طبیعی مهم، گروه‌های وابسته به سعودی شروع به تبدیل محله‌های مسکونی به خطوط دفاعی جدید کردند. نیروهای یمن به درخواست میانجی‌گران قبایلی مهلت ۴۸ ساعته دادند. تسلط بر جبل‌هان، ارتفاع استراتژیک مشرف بر محله‌های غربی، حاشیه مانور این گروه‌ها را از بین برده و درگیری‌ها به منطقه فرودگاه قدیم و محله عقاقة نزدیک دانشگاه تعز کشیده شده است. میانجی‌گران سه گزینه به رهبران حزب اصلاح پیشنهاد کرده‌اند: تحویل سلاح در برابر تضمین‌های امنیتی، ترک شهر به سمت عدن از مسیرهای مشخص، یا رویارویی نظامی. منابع تأکید کرده‌اند صنعا اجازه استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی را نخواهد داد.

هشدار در شهرهای جنوبی عربستان

سازمان امداد و نجات عربستان از صدور هشدار در مناطق جنوبی این کشور خبر داد. به گزارش شبکه‌های عربی، در منطقه جازان هشدار خطر صادر شده و در خمیس مشیط و ابها نیز هشدار زودهنگام فعال شده است. این هشدارها همزمان با عملیات نیروهای یمن در عدن و پیشروی در تعز منتشر شد و نشان‌دهنده نگرانی مقامات سعودی از گسترش دامنه پاسخ‌های یمنی به عمق خاک عربستان است، در حالی که ریاض سال‌ها با اتکا به حمایت خارجی تلاش کرده است صحنه را به نفع خود مدیریت کند.

انفجارها در دمام و اختلال در پروازها

رسانه‌ها از شنیده شدن انفجارهای شدید در شهر دمام در شرق عربستان خبر دادند. عملیات پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد متوقف شد و دو هواپیما در آسمان سرگردان ماندند. سامانه فلایت‌رادار نیز توقف عملیات هوائی را تأیید کرد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت این انفجارها و میزان خسارات منتشر نشده و مقامات سعودی اظهارنظری نکرده‌اند. این رویداد در شرایطی رخ داد که رژیم سعودی همچنان بر تداوم حملات هوائی علیه یمن اصرار دارد.

حمله به دو نفتکش در نزدیکی عربستان

نهاد عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در ۶۸ مایل دریایی شمال‌شرق الجبیل خبر داد. ساعاتی بعد، همین نهاد اعلام کرد دومین نفتکش در فاصله حدود ۷۸ مایل دریایی شمال‌شرق الجبیل هدف شلیک نارنجک‌انداز راکتی از یک قایق کوچک قرار گرفته و بخش عقبی آن آسیب دیده است. تمامی خدمه سالم بودند اما ارزیابی کامل خسارات انجام نشده است. این حوادث همزمان با تشدید تنش‌ها رخ داد و نهاد انگلیسی از شناورهای منطقه خواست با احتیاط تردد کنند.

همکاری اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با ریاض

یک تحلیلگر اسرائیلی فاش کرد رژیم صهیونیستی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اطلاعات مربوط به اهداف یمن را در اختیار عربستان قرار می‌دهد. این همکاری با هدف جلوگیری از فشار ریاض بر واشنگتن برای کاهش تنش با ایران و پیشبرد عادی‌سازی روابط انجام می‌شود. تل‌آویو می‌کوشد با ارائه کمک‌های اطلاعاتی و احتمال بررسی درخواست‌های تسلیحاتی، عربستان را وابسته کند. در عین حال گزارش‌ها حاکی است محمد بن‌سلمان تمایلی به دریافت کمک نظامی «علنی» از رژیم صهیونیستی نداشته، هرچند دونالد ترامپ مدعی شد اسرائیل پیش‌تر در عملیات عربستان علیه یمن مشارکت داشته است.

بیانیه وزارت خارجه یمن

وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای به مناسبت نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، از کشورهای اسلامی خواست نقش مثبتی در پایان دادن به تجاوز و محاصره بیش از یک‌دهه‌ای ایفا کنند. این وزارتخانه ادعای سعودی مبنی بر هدف قرار گرفتن مکه و مدینه را توهین به مردمی دانست که حاضرند جان خود را برای اماکن مقدس فدا کنند و خواستار عمل به آیه قرآن درباره بررسی خبر فاسق شد. بیانیه تأکید کرد خواسته‌های صنعا عادلانه است و جنایات سعودی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌ها مستند و مشهود است.

آمار قربانیان و الگوی هدف‌گیری غیرنظامیان

بررسی جنایات ثبت‌شده از میانه ۲۰۱۵ نشان می‌دهد کودکان یمنی بخش مهمی از قربانیان حملات سعودی بوده‌اند. حمله به اتوبوس دانش‌آموزان در صعده با مهمات آمریکایی ۵۱ شهید برجای گذاشت. حملات به روستاها، بازارها، مدارس و خانه‌های مسکونی در استان‌های مختلف بارها منجر به شهادت ده‌ها کودک و زن شده است. این الگوی هدف‌گیری در حالی ادامه دارد که عربستان از سال ۲۰۱۵ محاصره زمینی، هوائی و دریایی یمن را آغاز کرد و آمریکا نیز در مقاطعی به آن پیوست.