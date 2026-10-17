فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۱۵۸
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

آدم‌ربایان در پاکستان 20 مأمور پلیس را دزدیدند!

افراد مسلح ناشناس با متوقف کردن یک ون مسافربری در بزرگراه کویته -کراچی در بلوچستان پاکستان، ۲۰ نیروی پلیس را ربودند و به مکانی نامعلوم انتقال دادند!
به گزارش مهر، روزنامه داون پاکستان گزارش داد ۲۰ نیروی پلیس که در مرکز آموزش پلیس قلات دوره آموزشی می‌گذراندند، هنگام بازگشت به خانه برای تعطیلات آخر هفته، در منطقه مستونگ واقع در ایالت بلوچستان ربوده شدند. به گفته مقام‌های محلی، گروهی از افراد مسلح که سوار بر موتورسیکلت بودند و سلاح‌های خودکار حمل می‌کردند، ون حامل نیروهای پلیس را در بزرگراه کویته ـ کراچی متوقف کرده و آن‌ها را به همراه خودرو به مکانی نامعلوم بردند. راننده و سه سرنشین دیگر این ون آزاد شدند. مقام‌های پلیس مستونگ اعلام کردند افراد ربوده ‌شده از نیروهای «لیویز» بودند، نیرویی که پیش‌تر در ساختار پلیس ادغام شده است. این افراد به منطقه رخشان تعلق داشتند. نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجو در کوهستان‌های اطراف را برای یافتن افراد ربوده‌شده آغاز کرده‌اند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

باور کنید این طبل توخالی شکست ‌خورده است!(یادداشت روز)

شلوغ است نرو!(گفت و شنود)

مدعیان دروغین حقوق زنان از ترور زنان کَکِشان هم نمی‌گزد

زلنسکی: احساس می‌کنم رئیس‌جمهور آمریکا به من و اوکراین خیانت کرده است

تطهیر جرم

طاغوت‌های زمانه یارای مقابله با لشکر بانوان زینبی ایران را ندارند

هدیه به خوانندگان

نبرد دونفره بین ترامپ و کروز

آشنایی با امام خمینی(ره)

دیدار با عرفات و لغو پروژه