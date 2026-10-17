افراد مسلح ناشناس با متوقف کردن یک ون مسافربری در بزرگراه کویته -کراچی در بلوچستان پاکستان، ۲۰ نیروی پلیس را ربودند و به مکانی نامعلوم انتقال دادند!

به گزارش مهر، روزنامه داون پاکستان گزارش داد ۲۰ نیروی پلیس که در مرکز آموزش پلیس قلات دوره آموزشی می‌گذراندند، هنگام بازگشت به خانه برای تعطیلات آخر هفته، در منطقه مستونگ واقع در ایالت بلوچستان ربوده شدند. به گفته مقام‌های محلی، گروهی از افراد مسلح که سوار بر موتورسیکلت بودند و سلاح‌های خودکار حمل می‌کردند، ون حامل نیروهای پلیس را در بزرگراه کویته ـ کراچی متوقف کرده و آن‌ها را به همراه خودرو به مکانی نامعلوم بردند. راننده و سه سرنشین دیگر این ون آزاد شدند. مقام‌های پلیس مستونگ اعلام کردند افراد ربوده ‌شده از نیروهای «لیویز» بودند، نیرویی که پیش‌تر در ساختار پلیس ادغام شده است. این افراد به منطقه رخشان تعلق داشتند. نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجو در کوهستان‌های اطراف را برای یافتن افراد ربوده‌شده آغاز کرده‌اند.