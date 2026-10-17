رئیس‌جمهور اوکراین حمله جمعه شب روسیه به شبکه انرژی این کشور را یکی از بزرگ‌ترین ضربات به این بخش خواند.

رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد روسیه در یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های خود به شبکه انرژی این کشور، بیش از ۱۵ سایت مهم تولید و انتقال برق را در استان‌های مختلف هدف قرار داد. به گفته وی این حملات شامل ۳۳۲ پهپاد، موشک‌های کروز و بالستیک بود که باعث کشته‌شدن ۷ نفر، زخمی‌شدن حدود ۹۰ تن و قطع برق بیش از ۵۰۰ هزار مشترک در 10 استان شد. زلنسکی گفت روسیه می‌کوشد درست پیش از زمستان اوکراین را دچار خاموشی سراسری کند و میلیون‌ها نفر را بدون برق و گرمایش بگذارد. به گزارش رویترز رئیس‌جمهور اوکراین هشدار داد مسکو پیش از زمستان می‌کوشد کشور را دچار خاموشی سراسری کند. وزارت دفاع روسیه هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد جمعه شب بزرگ‌ترین کارخانه فولاد اوکراین در شهر «کریوی ریه» را هدف قرار دادند، چون این کارخانه برای صنایع نظامی اوکراین فولاد می‌رساند.