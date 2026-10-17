مکزیک به متا، تیک‌تاک و ایکس فقط یک ماه فرصت داده تا از کاربران کم‌سن‌وسال محافظت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مژا، رئیس‌جمهور مکزیک فرمانی را امضا کرده است که براساس آن، شبکه‌های اجتماعی از جمله متا، تیک‌تاک و ایکس موظف‌اند از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای خشونت‌آمیز، جنسی و سایر مطالب آسیب‌زا محافظت کنند. این فرمان پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند از همان مرحله طراحی خدمات خود، دسترسی کاربران کم‌سن‌وسال به چنین محتواهایی را محدود کنند و مطالب پرخطر منتشرشده در حساب‌های کاربری افراد زیر سن قانونی را فوراً حذف کنند.

کلودیا شینباوم اعلام کرده است دولت مکزیک از تصویب قانونی برای جریمه شرکت‌هایی که این الزامات را اجرا نکنند، حمایت خواهد کرد. شرکت‌های دیجیتال برای اجرای این دستورالعمل یک ماه فرصت دارند. مقام‌های مکزیکی پیش‌تر با نمایندگان شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری و پخش آنلاین، از جمله متا، مایکروسافت، اپل، تیک‌تاک، گوگل، ایکس و هواوی، درباره این موضوع گفت‌وگو کرده بودند. این تصمیم پس از حمله دو جوان ۱۸ساله به دبیرستان سابق‌شان در ایالت کوآهویلا در اوایل اکتبر اتخاذ شد؛ حمله‌ای که به کشته‌شدن یک نفر و زخمی‌شدن سه نفر انجامید. اقدام مکزیک بخشی از روند جهانی افزایش نظارت بر شبکه‌های اجتماعی برای حفاظت از کاربران کم‌سن‌وسال است؛ روندی که در کشورهای اروپایی، استرالیا و برخی ایالت‌های آمریکا نیز دنبال می‌شود. متا نیز در ماه اوت با پرداخت توافقی ۱۸ میلیارد دلاری در یک پرونده قضایی فدرال در آمریکا روبه‌رو شد که این شرکت را به به خطر انداختن کودکان متهم می‌کرد؛ پرونده‌ای که بخشی از اتهامات آن به جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال بدون رضایت مناسب والدین مربوط بود. با این حال، اجرای مقررات سختگیرانه‌تر همچنان این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان امنیت کودکان را در فضای آنلاین افزایش داد، بی‌آنکه حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران به خطر بیفتد.