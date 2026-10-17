بی‌آبی و آفت سوسک پوست‌خوار، بیش از ۴۰ درصد بوستان جنگلی چیتگر را از بین برده است و حالا مسئولان هشدار می‌دهند که خطر همچنان در کمین درختان سالم است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 10 هزار اصله درخت کاج تهران در بوستان جنگلی چیتگر قطع شده و بخشی از آنها هنوز از پارک خارج نشده‌اند.

محمدجواد خسروی شهردار منطقه 22 می‌گوید که اگر درختان بیمار دیر خارج شوند آفت به جان همه درختان می‌افتد.

از اواسط دهه 90 آفت سوسک پوست‌خوار به جان درختان چیتگر افتاد این بوستان جنگلی که بیش از 300 هزار اصله درخت دارد در مالکیت منابع طبیعی است و شهرداری فقط نگهداشت آن را برعهده دارد. مدیران شهری گفتند که دولت چند سالی حق‌آبه نداده است و درختان خشک و آفت‌زده شدند.

رضا بیانی مدیرکل منابع طبیعی استان تهران می‌گوید که کم‌آبی درختان را خشک کرده و عملیات بهداشتی در این پارک درست انجام نشده و ما به هیچ ‌عنوان اجازه تغییر کاربری در این بوستان را نخواهیم داد. این در حالی است که شهردار منطقه 22 می‌گوید که تا 8 ماه دیگر بیش از 35 هزار اصله درخت در چیتگر کاشته می‌شود و شهرداری چاه‌ها را احیا و با پساب و حق‌آبه کمی که دولت می‌دهد در حال آبیاری درختان است اما درختی که آفت می‌زند را باید قطع کرد چون بیماری سرایت می‌کند.

آفت علاوه بر چیتگر، به جان درختان سرخه‌حصار، یاس فاطمی و ... نیز افتاده و در حال خشک‌کردن درختان است.

محمد بهرامیان کارشناس محیط‌زیست می‌گوید که عدم نگهداشت صحیح و آبیاری نامناسب در این سال‌ها باعث از بین رفتن درختان شده است.

فرهاد صابریان دیگر کارشناس محیط‌زیست می‌گوید که وقتی آب نیست، چطور باید درختان را آبیاری کرد؟ دولت پس از چند سال قطع حق‌آبه، در حال حاضر یک‌پنجم میزان آب قبلی را تأمین می‌کند و شهرداری نیز گاهی با آب تصفیه‌شده و بعضاً با تانکر آبرسانی می‌کند. حجم آب نیز از ۵۰۰ لیتر بر ثانیه به کمتر از نصف رسیده است.

کارشناسان می‌گویند که دولت باید هرچه سریع‌تر حق‌آبه بوستان‌های جنگلی را به‌طور کامل تأمین کند. همچنین، سازمان منابع طبیعی باید برای خروج درختان بیمار هرچه سریع‌تر اقدام کند؛ چراکه اگر این درختان خارج نشوند، به‌زودی آفت به تمام درختان سرایت می‌کند و چاره‌ای جز قطع آنها باقی نمی‌ماند.