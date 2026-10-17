رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری دو نفر متهم در حوزه ارز دیجیتال خبر داد که با تحویل رمزارزهای جعلی در ازای خودروی موردنظر اقدام به کلاهبرداری و سرقت خودرو می‌کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سردار داود معظمی گودرزی گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند پس از درج آگهی فروش خودروی خود در پلتفرم‌های آگهی‌محور مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

معظمی گودرزی ادامه داد: شکات اظهار داشتند در پلتفرم دیوار و شیپور خودروی خود را برای فروش آگهی کرده‌اند و پس از آگهی، افرادی تماس گرفته و به آنها مراجعه کرده‌اند و اعلام داشتند در ازای خرید خودرو ارز دیجیتال می دهند، درنهایت باتوجه به عدم آگاهی کافی مالباختگان در حوزه رمزارز و اعتماد نابجا به این شیادان مجازی، متهمین مبلغ موردنظر را در قالب رمزارز به شکات پرداخت کردند و خودرو را تحویل گرفته و از محل خارج شدند. وی با اشاره به اینکه شکات پرونده با بررسی کیف پول دیجیتال خود متوجه شدند رمزارزهای دریافتی بی ارزش بوده‌اند، افزود: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و به‌کارگیری فنون تجربی و علمی سرانجام متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهمین مجموعاً بیش از یکصد میلیارد ریال از ۱۵ نفر کلاهبرداری کرده بودند، ادامه داد: متهمان پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشتند آگهی‌های فروش خودرو در پلتفرم‌های دیوار و شیپور را بررسی می‌کردند و با حضور در موقعیت فروشندگان و ترغیب آنان به پرداخت به‌صورت ارز دیجیتال، با واریز رمزارزهای بی‌ارزش و جعلی به کیف پول مالباختگان خودرو را تحویل می‌گرفتند و از محل خارج می شدند. معظمی گودرزی به شهروندان توصیه کرد: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی از جمله رمزارزها بوده و این مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد، شهروندان همچنین می‌توانند موارد مشکوک و مسائل مرتبط را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به نشانی

www.policefata.ir اعلام کنند.