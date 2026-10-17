بزرگراه سپهبد شهید «سید عبدالرحیم موسوی» (دوگاز) در غرب تهران، با هزینه ۲۲۰۰ میلیارد تومان و پس از ۲۵ ماه اجرا، افتتاح شد.

در مراسمی با حضور شهردار و رئیس شورای شهر تهران، بزرگراه سپهبد شهید «سید عبدالرحیم موسوی» با هدف تکمیل شبکه بزرگراهی غرب تهران و انتقال بخش قابل‌توجهی از ترافیک بزرگراه آزادگان به مسیر جدید به بهره‌برداری رسید.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه آیین بهره‌برداری از بزرگراه سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی، با اشاره به نام‌گذاری این پروژه به نام یکی از شهدای سرافراز کشور اظهار داشت: این پروژه به نام این شهید عزیز مزین شد تا همواره الگویی در مقابل خود داشته باشیم و با رجوع به سیره و منش شهدا، مسیر خدمتگزاری را با قوت ادامه دهیم.

زاکانی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است، افزود: اگرچه طرح این پروژه از گذشته وجود داشت، اما اقدامات عملیاتی آن در دوره فعلی مدیریت شهری آغاز شد. این بزرگراه به طول ۳.۵ کیلومتر، مسیر بزرگراه شهید لشکری تا بزرگراه شهید خرازی را برقرار می‌کند و از مسیر بزرگراه‌های شهید فهمیده و شهید همدانی عبور خواهد کرد. وی با اشاره به نقش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در اجرای این پروژه ادامه داد: این طرح با مسئولیت قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و با تلاش مجموعه اجرایی آن به نتیجه رسید. برآورد اعلام‌شده برای هزینه این پروژه به قیمت روز، حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

شهردار تهران درباره مراحل تکمیلی این طرح نیز گفت: بخش‌های دیگر پروژه با تغییراتی همراه بوده که این اصلاحات انجام شده است و امیدواریم پس از تکمیل فرآیند تملک، عملیات اجرایی بخش‌های باقی‌مانده نیز به‌زودی آغاز شود.

زاکانی با تأکید بر اهمیت این بزرگراه در ساماندهی ترافیک غرب تهران خاطرنشان کرد: این مسیر می‌تواند در غرب تهران نقشی مشابه بزرگراه امام علی(ع) در شرق پایتخت ایفا کند. با راه‌اندازی این مسیر، بخش قابل‌توجهی از ترافیک بزرگراه آزادگان به این رینگ منتقل می‌شود و ظرفیت جدیدی برای بهبود جریان ترافیک شهر فراهم خواهد شد.

توسعه شبکه بزرگراهی تهران ادامه دارد

وی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی پایتخت اظهار داشت: مسیر توسعه شبکه بزرگراهی تهران ادامه دارد و در شرق شهر نیز قرارداد مرحله دوم بزرگراه شهید شوشتری منعقد و ابلاغ شده است. شهردار تهران افزود: از مجموع

۱۶ کیلومتر پیش‌بینی‌شده برای بزرگراه شهید شوشتری،

۹.۲ کیلومتر در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و اجرای بخش باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تکمیل این بخش حدود دو سال زمان ببرد.

زاکانی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت بزرگراه یادگار امام(ره) گفت: شاخه غربی این بزرگراه به میدان شهید باقری رسیده است و شاخه جنوبی آن همچنان باید پیگیری شود. شاخه شرقی نیز پس از انجام اصلاحات لازم و اقدامات مربوط به تملک، در دستورکار اجرایی قرار دارد.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف توسعه شبکه بزرگراهی، بهبود شرایط ترافیکی و کمک به کاهش آلودگی هوا دنبال می‌شود و امیدواریم با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، شرایط ویژه‌تری برای شهر تهران فراهم شود.

زاکانی با تأکید بر تداوم نهضت عمرانی تهران بیان داشت: مسیر خدمتگزاری، توسعه و آبادانی شهر با قوت ادامه خواهد داشت و پروژه‌های عمرانی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و شبکه بزرگراهی پایتخت همچنان دنبال می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری شهر، بزرگراه امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی (دوگاز) به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در پهنه غربی کلان‌شهر تهران، با تکمیل و افتتاح گام نخست و سوم، وارد مرحله بهره‌برداری شد؛ طرحی که اجرای آن با هدف رفع یکی از گلوگاه‌های راهبردی شبکه معابر بزرگراهی، بهبود جریان ترافیک و تکمیل ارتباط میان محورهای اصلی غرب پایتخت در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفت.

نبود یک شریان ارتباطی استاندارد در این محدوده طی سال‌های گذشته، موجب شکل‌گیری گره‌های ترافیکی سنگین، افزایش زمان سفر و اتلاف وقت شهروندان در مسیرهای جایگزین شده بود. بر همین اساس، اجرای این پروژه به‌عنوان یکی از اولویت‌های عمرانی مدیریت شهری تعریف شد تا با ایجاد مسیرهای جدید ارتباطی، احداث تقاطعات چندسطحی و ساماندهی دسترسی‌ها، زمینه بهبود تردد در شبکه بزرگراهی منطقه فراهم شود. عملیات اجرایی پروژه از مردادماه ۱۴۰۳ آغاز شد و در سه گام اجرایی تعریف شد. دو گام نخست و سوم به‌دلیل رفع زودهنگام معارضان، با سرعت پیش رفت و در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری شد. براساس اطلاعات پروژه، کارگاه اجرایی این طرح در ایام دو جنگ تحمیلی نیز هرگز از فعالیت بازنایستاد و عملیات اجرایی آن ادامه یافت.

افتتاح بخش‌های آماده بهره‌برداری بزرگراه شهید موسوی با هدف بهبود عملکرد شبکه معابر پهنه غربی تهران و تسهیل حرکت میان مسیرهای اصلی و محلی انجام شده است.

کاهش زمان سفر و مصرف سوخت نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح به‌شمار می‌رود. ایجاد تقاطعات غیرهمسطح و حذف نقاط برخورد ترافیکی، با هدف کاهش توقف‌های غیرضروری و بهبود پیوستگی حرکت در مسیرهای بزرگراهی انجام شده است.

کاهش ترافیک در ورودی زیرگذر داروپخش و خیابان آفرینش، تکمیل زنجیره دسترسی‌های محلی به مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی همجوار و ارتقای ایمنی عبور و مرور از طریق تفکیک ترافیک عبوری و محلی نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده برای این پروژه است. یکی از مهم‌ترین اهداف پروژه بزرگراه شهید موسوی، ایجاد اتصال میان دو شریان اصلی بزرگراهی غرب تهران، یعنی بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید خرازی، و تکمیل رینگ ارتباطی این محدوده است.

اهمیت این پروژه تنها به احداث یک محور بزرگراهی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از مسیرهای دسترسی، پل‌ها، رمپ‌ها، لوپ‌ها و تقاطعات چندسطحی را دربر می‌گیرد که با هدف بهبود پیوستگی شبکه بزرگراهی و تسهیل جابه‌جایی میان مسیرهای منطقه‌ای طراحی و اجرا شده‌اند.