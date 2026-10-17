تنیس روی میز ایران با ترکیبی متشکل از ۱۰ بازیکن در هر دو بخش مردان و زنان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌کند؛ این دوره حضور در تمام بخش‌ها و حتی میکس دوبل انجام خواهد شد.

رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا و انتخابی جهان (بخش انفرادی و دوبل و میکس دوبل) از روز دوشنبه (۲۷ مهر) در تاشکند آغاز می‌شود. به همین منظور، تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران روز یکشنبه تهران را به مقصد محل برگزاری این رقابت‌ها ترک می‌کنند. نوشاد و نیما عالمیان، آرین غفاری، بنیامین فرجی، محمد‌حسن حبیبی همراه با ندا شهسواری، الینا رحیمی، ستایش ایلوخانی، مهشید اشتری و فاطمه یاری ترکیب اعزامی ایران به تاشکند هستند. در بخش مردان جمیل لطف‌الله نسبی همچون همیشه هدایت ملی‌پوشان را بر‌عهده‌ دارد. در بخش زنان اما به‌دلیل حضور سیما لیموچی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، هدایت ملی‌پوشان اعزامی به عاطفه کریمی سپرده شده است. رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در بخش تیمی، انفرادی، دوبل و میکس دوبل برگزار می‌شود و تنیس روی میز ایران در تمام بخش‌ها شرکت خواهد داشت. این برای نخستین‌بار است که حضور تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به‌طور کامل در همه بخش‌ها و حتی در بخش میکس دوبل انجام خواهد شد.