جزئیات کسب سهمیه تیراندازی المپیک ۲۰۲۸ مشخص شد

مسابقات کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس در رشته تیراندازی از رقابت‌های جهانی دوحه آغاز خواهد شد.

کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) سازوکار کسب سهمیه رقابت‌های تیراندازی در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را اعلام کرد که براساس این برنامه در مجموع ۳۴۰ سهمیه به ورزشکاران این رشته اختصاص خواهد یافت.بر‌اساس برنامه اعلام‌شده هر کشور می‌تواند حداکثر ۲۴ سهمیه شامل ۱۲ سهمیه در بخش مردان و ۱۲ سهمیه در بخش زنان به‌دست آورد. همچنین حضور در رقابت‌های تیراندازی المپیک محدودیت سنی ندارد. مسابقات زنان و مردان در ۶ ماده تفنگ بادی ۱۰ متر، تفنگ سه وضعیت، تپانچه بادی ۱۰ متر، تپانچه ۲۵ متر، تراپ و اسکیت برگزار خواهد شد. فرآیند توزیع سهمیه‌های المپیک در رشته تیراندازی از سال ۲۰۲۶ و با برگزاری مسابقات جهانی دوحه (قطر) آغاز می‌شود. این رقابت‌ها طبق برنامه از اول تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۰ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و ۳۶ سهمیه المپیک در جریان آن توزیع می‌شود. در ادامه این مسیر تیراندازان در رقابت‌های کسب سهمیه سال ۲۰۲۷ نیز فرصت خواهند داشت تا با حضور در مسابقات پیش‌بینی‌شده در کشورهای کره‌جنوبی، مصر، هند، جمهوری آذربایجان، آلمان، ایتالیا، مکزیک و چین برای دستیابی به سهمیه بازی‌های المپیک لس‌آنجلس تلاش کنند.