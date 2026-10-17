جنگ و افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه برنامه‌های ورزشی عربستان را تحت‌تأثیر قرار داده و برگزاری برخی رویدادهای مهم بین‌المللی در این کشور را با ابهام روبه‌رو کرده است.

افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه و حملات موشکی اخیر به ریاض میزبانی عربستان سعودی از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ را با پرسش‌هایی روبه‌رو کرده است. موضوعی که در کنار تغییر سیاست‌های اقتصادی و ورزشی این کشور آینده برخی از پروژه‌های بزرگ ورزشی عربستان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. روزنامه گاردین روز شنبه ۲۵ مهر در گزارشی با اشاره به تحولات اخیر منطقه نوشت: جایگاه عربستان در عرصه ورزش جهان نسبت به یک سال گذشته تغییر چشمگیری داشته است. مسابقه النصر عربستان مقابل نفتچی فرغانه ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا به‌دلیل هشدار درباره احتمال حمله موشکی با تأخیر آغاز شد. هشداری که تنها ۱۵ دقیقه پیش از شروع مسابقه صادر شد. این اتفاق دو روز پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض رخ داد. گاردین با اشاره به میزبانی عربستان از جام ملت‌های آسیا در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۷ (دی و بهمن ۱۴۰۵) تأکید کرد که در شرایط فعلی پرسش‌هایی درباره امکان برگزاری این رقابت‌ها مطرح شده است. هرچند مقام‌های سعودی اعلام کرده‌اند که آماده‌سازی‌ها طبق برنامه پیش می‌رود. بر‌اساس گزارش روزنامه گاردین، تور آسیایی گلف برگزاری رقابت‌های «سعودی اینترنشنال» در ماه آینده را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته، مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری شهری در ریاض لغو شده و جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی فیفا نیز به تعویق افتاده است. همچنین رقابت‌های تنیس که قرار بود هفته آینده برگزار شود به اواخر دسامبر موکول شده است.

گاردین همچنین از انتقال بازی‌های زمستانی آسیایی ۲۰۲۹ از عربستان به قزاقستان خبر داده و نوشته است که گزارش‌هایی درباره احتمال ساخته‌نشدن پنج ورزشگاه پیش‌بینی‌شده برای جام جهانی ۲۰۳۴ منتشر شده است. ورزشگاه نئوم که قرار بود در ارتفاع ۳۵۰ متری ساخته شود یکی از این پروژه‌هاست طرحی که پس از کاهش ابعاد پروژه شهرسازی با ابهام‌هایی روبه‌رو شده است.