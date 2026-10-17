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کد خبر: ۳۴۰۱۴۵
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
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حضور ۵ تکواندوکار ایران در رقابت‌های آزاد قطر

تکواندو ایران با ۵ ورزشکار در رقابت‌های آزاد قطر حضور خواهد داشت. 
رقابت‌های تکواندو آزاد قطر طی روزهای ۲۶ تا ۲۹ مهرماه با حضور ۱۵۷۴ تکواندوکار در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دوحه برگزار خواهد شد. رقابت‌های رده سنی بزرگسالان روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور ۳۶۳ تکواندوکار از جمله ۵ نماینده از کشورمان برگزار می‌شود. دانیال بزرگی، رادین زینالی، امیرسینا بختیاری، ساغر مرادی و نسترن ولیزاده ۵ تکواندوکار کشورمان در این مسابقات هستند که با هدایت سجاد مردانی و شیما خلیل ارجمندی راهی قطر خواهند شد. رقابت‌های آزاد قطر از سری مسابقات جی وان است و به نفرات طلایی ۱۰ امتیاز در رنکینگ المپیکی تعلق می‌گیرد.

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