تکواندو ایران با ۵ ورزشکار در رقابت‌های آزاد قطر حضور خواهد داشت.

رقابت‌های تکواندو آزاد قطر طی روزهای ۲۶ تا ۲۹ مهرماه با حضور ۱۵۷۴ تکواندوکار در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دوحه برگزار خواهد شد. رقابت‌های رده سنی بزرگسالان روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور ۳۶۳ تکواندوکار از جمله ۵ نماینده از کشورمان برگزار می‌شود. دانیال بزرگی، رادین زینالی، امیرسینا بختیاری، ساغر مرادی و نسترن ولیزاده ۵ تکواندوکار کشورمان در این مسابقات هستند که با هدایت سجاد مردانی و شیما خلیل ارجمندی راهی قطر خواهند شد. رقابت‌های آزاد قطر از سری مسابقات جی وان است و به نفرات طلایی ۱۰ امتیاز در رنکینگ المپیکی تعلق می‌گیرد.