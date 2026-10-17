*تیم فوتبال پنج‌نفره ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی 2026 ناگویا به مصاف تیم ملی کره‌جنوبی رفت. در این دیدار که در مجموعه ورزشی تسوروما در شهر ناگویای ژاپن برگزار شد، تیم کشورمان با نتیجه 3 بر یک حریفش را شکست داد.حسین رجب‌پور 2بار و صادق رحیمی یک‌بار برای تیم ایران موفق به گلزنی شدند. تیم کشورمان که روز جمعه هفته گذشته مقابل تایلند شکست خورده بود، روز دوشنبه در سومین بازی خود به مصاف چین خواهد رفت.

*تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران به دومین برد پیاپی در بازی‌های پاراآسیایی 2026 ناگویا دست یافت. ملی‌پوشان بسکتبال با ویلچر مردان ایران صبح دیروز در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های پاراآسیایی 2026 ناگویا مقابل تیم کره‌جنوبی قرار گرفتند و این حریف را با نتیجه 67 بر 62 شکست دادند. تیم کشورمان که در نخستین بازی خود عراق را مغلوب کرده بود، در دومین دیدار خود در گروه B روز دوشنبه به مصاف فیلیپین خواهد رفت.

*حسن جانفشان تنها نماینده رشته پاراتنیس روی میز ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶، عصر دیروز دومین دیدار خود در مرحله گروهی را با پیروزی پشت‌سر گذاشت و اولین مدال کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها را به نام خود ثبت کرد.جانفشان که سابقه مدال‌آوری در بازی‌های پاراآسیایی را دارد، در گروه B کلاس ۲ مقابل «چنگ لائو چو» از ماکائو قرار گرفت و ۳ بر یک به برتری رسید. جانفشان که صبح دیروز نماینده ژاپن را مغلوب کرده بود، بدین ترتیب در صدر گروه B قرار گرفت. او با صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی، در این مرحله با قرعه استراحت مواجه شد و گام به نیمه‌نهایی گذاشت. بدین ترتیب مدال برنز جانفشان قطعی شد.

*کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در نشست دیروز خود، نماینده این کمیسیون در هیئت اجرایی و اعضای منتخب برای حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی المپیک را با رأی‌گیری انتخاب کرد و سجاد گنج‌زاده به‌عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک انتخاب شد. همچنین نجمه خدمتی، ناهید کیانی، سجاد گنج‌زاده، علی پاکدامن، امین میرزازاده و میلاد وزیری به‌عنوان اعضای منتخب این کمیسیون برای حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی المپیک برگزیده شدند.