مدیرعامل استقلال این هفته مشخص می‌شود؟

قرار است در این هفته تکلیف مدیرعاملی باشگاه استقلال مشخص شود.

مدت زیادی است که باشگاه استقلال با سرپرستی علی تاجرنیا اداره می‌شود و هنوز تکلیف مدیرعاملی آبی‌ها مشخص نشده است. قرار بود در هفته‌های گذشته با ترکیب جدید هیئت‌مدیره، مدیرعامل جدید معرفی شود که به زمان دیگری موکول شد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که شاید هفته جاری تکلیف مدیرعامل جدید مشخص شود. ابتدا قرار است وضعیت هلدینگ خلیج‌فارس و کمیته انتصابات آن مشخص شود و پس از مراحل اداری، مدیرعامل جدید با تأیید ترکیب هیئت‌مدیره باشگاه استقلال معرفی شود. مصطفی متدین، عضو هیئت‌مدیره استقلال یکی از گزینه‌های اصلی برای نشستن روی صندلی مدیریت است. در صورتی که متدین بخواهد مدیرعامل شود، باید از سمت خود در هلدینگ خلیج‌فارس کناره‌گیری کند.

کمیته استیناف هنوز رأی آسانی را نداده است

عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تأکید کرد که این کمیته هنوز رأی پرونده یاسر آسانی را صادر نکرده است.

مهدی دادرس درباره اینکه کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده شکایت از استقلال بابت یاسر آسانی را اعلام کرده است یا نه، گفت: خیر، هنوز رأی داده نشده است و در حال بررسی هستیم. پرونده حساسی است و به سادگی نمی‌توان رأی را صادر کرد. عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در مورد استعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای پرونده آسانی تصریح کرد: من خبری ندارم. جلسات ما روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می‌شود. باید مدارک دست‌مان باشد و اگر نیازی باشد، طرفین را دعوت کنیم.

ادامه برنامه هفته نهم لیگ برتر فوتبال

یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵

*ذوب‌آهن................................................................چادرملو اردکان (ساعت ۱۵:۳۰)

*ملوان......................................................................................تراکتور (ساعت ۱۷:۰۰)

*خیبر خرم‌آباد..................................................استقلال خوزستان (ساعت ۱۷:۰۰)

*شمس‌آذر قزوین.................................................................سپاهان (ساعت ۱۷:۳۰)

*فولاد......................................................................نساجی مازندران (ساعت ۱۹:۱۵)

دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵

*مس شهربابک...............................................................پرسپولیس (ساعت ۱۵:۳۰)

*فجرسپاسی..............................................................................پیکان (ساعت ۱۶:۴۵)

*استقلال.................................................................................گل‌گهر (ساعت ۱۷:۴۵)