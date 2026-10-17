یک اقتصاددان گفت: بیش از ۱۰ بار درخواست کرده‌ام گزارشی درباره ابعاد سیاست و میزان مجوزهای صادرشده برای واردات پنل‌های خورشیدی ارائه شود و اینکه ارز، اعتبار و زمین ارزان در اختیار چه افرادی قرار گرفته است؟

به گزارش سایت حافظه اقتصادی، فرشاد مؤمنی درباره ابعاد سیاست گسترش نیروگاه‌های خورشیدی اظهار داشت: بیش از ۱۰ بار درخواست کرده‌ام گزارشی درباره ابعاد این سیاست و میزان مجوزهای صادرشده برای واردات پنل‌های خورشیدی ارائه شود. رئیس‌جمهور در فرمان مربوط به این موضوع، سقفی برای صدور مجوزهای احداث واحدهای تولید انرژی خورشیدی در نظر گرفته بود اما لازم است روشن شود در عمل چه تعداد مجوز صادر شده و میزان واردات مجاز و انجام‌شده چه نسبتی با نیاز کشور دارد.

او افزود: باید مشخص شود میزان مجوزهایی که طی چند ماه صادر شده، چه نسبتی با سقف تعیین‌شده و نیاز واقعی کشور دارد. اگر تعداد مجوزها و میزان واردات از حدود مورد نظر فراتر رفته باشد، لازم است دلایل این اتفاق و پیامدهای آن برای منابع ارزی و تولید داخلی بررسی شود.

ضرورت شفاف‌سازی

اقتصاددان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: برای هر مجوزی که در این حوزه صادر می‌شود دولت ممکن است سه نوع امتیاز از جمله ارز ارزان، اعتبار ارزان و زمین ارزان در اختیار متقاضیان قرار دهد. بنابراین، باید درباره نحوه تخصیص این امتیازها، تعداد مجوزها و میزان انطباق آنها با اهداف اعلام‌شده سیاست‌گذار شفاف‌سازی شود.

مؤمنی تصریح کرد: باید اطمینان حاصل شود که این حمایت‌ها به افزایش ظرفیت تولید و رفع نیازهای واقعی کشور منجر می‌شود. در غیر این صورت، ممکن است به بستری برای شکل‌گیری امتیازهای اقتصادی و گسترش واردات تبدیل شود، بدون آنکه دستاورد متناسبی برای توان تولید داخلی داشته باشد.

همچنین به گزارش ایسنا، اقتصاددان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به هدف تحریم‌ها در روایت ریچارد نفیو گفت: در صفحه ۸۹ کتاب «هنر تحریم‌ها»، جلوگیری از کاهش واردات با هدف تسهیل اتلاف ذخایر ارزی کشور مطرح شده است. این بحث ضرورت بررسی دقیق سیاست‌های وارداتی و نحوه استفاده از ذخایر ارزی را برجسته می‌کند.

مؤمنی با انتقاد از تخصیص ارز به واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، افزود: اگر نیاز کشور به تلفن همراه تا این اندازه زیاد است؛ چرا زمینه فعالیت تولیدکنندگان داخلی در این حوزه تقویت نمی‌شود. در شرایط تحریم و جنگ، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که ذخایر ارزی کشور در خدمت اولویت‌های راهبردی قرار گیرد.