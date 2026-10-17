شاعر فلسطینی شواهد جنگ را به شعر و تصویر پیوند زد

فادی جوده، شاعر و پزشک فلسطینی‌آمریکایی، در رویدادی از جشنواره ادبیات فلسطین در لندن، درباره کتاب تازه خود با عنوان «Exhibit G» سخن گفت؛ اثری که شعر، جستار و عکس را برای ثبت روایت فلسطینیان در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

به گزارش جشنواره ادبیات فلسطین، این برنامه ۱۶ اکتبر با حضور فادی جوده و زینا آغا، شاعر فلسطینی‌عراقی، برگزار شد. کتاب «Exhibit G» با ترکیب روایت مکتوب و شواهد تصویری، به پیوند ادبیات و مستندسازی تجربه فلسطینیان می‌پردازد.

جوده در این اثر از قالب‌های گوناگون ادبی و تصویری بهره گرفته است تا شعر را در کنار اسناد و روایت‌های مکتوب قرار دهد؛ رویکردی که به ثبت تجربه‌های انسانی و تاریخی فلسطینیان از دریچه ادبیات توجه دارد.

کتاب «Exhibit G» همچنین در فهرست بلند نامزدهای جایزه ملی کتاب آمریکا در بخش شعر سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است. این رویداد بخشی از برنامه‌های جشنواره ادبیات فلسطین بود که به معرفی آثار و نویسندگان فلسطینی و بازتاب تجربه‌های این ملت در ادبیات اختصاص دارد.